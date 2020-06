La Direction de la santé publique du Québec a accepté la demande de l’Impact de reprendre l’entraînement complet en équipe, conformément au protocole de santé et de sécurité soumis au gouvernement et à la MLS.

(Montréal) L’Impact de Montréal a annoncé jeudi que la première équipe peut maintenant s’entraîner en équipe complète au Centre Nutrilait.

La Presse canadienne

L’équipe a dû se conformer à un processus de dépistage strict selon les directives de la ligue. Depuis lundi, tous les joueurs ont réussi un test médical et deux tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) à 24 heures d’intervalle, 72 heures avant le début des entraînements.

Les joueurs, le personnel technique et certains membres du personnel essentiels seront testés tous les lundis, mercredis et vendredis. Seuls ceux qui ont des résultats négatifs seront autorisés à accéder aux installations et à poursuivre leurs activités.

Les joueurs et le personnel essentiel auront donc accès aux installations intérieures du Centre Nutrilait, y compris les vestiaires, les douches et la salle de sport, selon des règles sanitaires strictes.

La MLS a levé le moratoire sur l’entraînement en équipe complète le 4 juin, et ces séances sont maintenant obligatoires pour tous les joueurs.

Conformément aux directives de la MLS, les médias n’auront pas accès aux installations ni au stationnement du Centre Nutrilait, mais le club distribuera du contenu vidéo et photo, ainsi que les commentaires des joueurs.