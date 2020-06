MLS : Toronto et Vancouver à l’entraînement complet

(Toronto) Pendant que les joueurs de l’Impact de Montréal sont toujours limités à des séances d’entraînement en groupes restreints, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver ont obtenu le feu vert pour tenir leurs premières sessions complètes d’entraînement.

La Presse canadienne

Les deux organisations canadiennes rejoignent donc Atlanta United, le Fire de Chicago, les Rapids du Colorado, le Crew de Columbus, D. C. United, le Dynamo de Houston, l’Inter Miami, le Galaxy de Los Angeles, le Nashville SC, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, les Red Bulls de New York, Orlando City, l’Union de Philadelphie, les Sounders de Seattle et le Sporting Kansas City à titre d’équipes ayant commencé à s’entraîner en groupe complet.

Les formations de la MLS se préparent à un retour au jeu dans le cadre d’un tournoi aux allures d’une Coupe du monde, qui doit avoir lieu du 8 juillet au 11 août dans la région d’Orlando. D. C. United, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et le Toronto FC font partie du groupe C, le même que l’Impact.

La ligue a levé son moratoire sur les entraînements en équipe le 4 juin, mais les autorités locales doivent d’abord donner leur accord avant que la MLS ne donne le feu vert à une équipe.

La formation montréalaise attend la réponse des autorités sanitaires du Québec.

En prévision des entraînements en équipe, les joueurs doivent se soumettre à un examen médical et à deux tests de dépistage pour la COVID-19. Les joueurs, les instructeurs et des membres du personnel doivent passer des tests tous les deux jours pour assister à l’entraînement.

Les joueurs peuvent aller à l’intérieur des centres d’entraînement à condition de respecter les règles de distanciation sociale.