L’attaquant Kevin Durant des Nets de Brooklyn Nets s’est joint au groupe de propriété de l’Union de Philadelphie de la MLS.

Associated Press

Durant, dis fois membre de l’équipe d’étoiles de la NBA, a une participation de 5 %, avec une option de 5 % supplémentaires dans un proche avenir, a annoncé l’Union.

« J’ai toujours été un amateur de soccer et je voulais m’impliquer de manière significative. Mon équipe et moi, nous avons établi une connexion instantanée avec l’Union de Philadelphie et le personnel ainsi que leur vision d’un partenariat, a précisé Durant dans un communiqué.

« Vous ne me verrez pas aux matchs pour l’instant, mais mon équipe et moi jouerons un rôle actif dans la communauté pour aider à redonner à Chester (Pennsylvanie) et à Philadelphie. »

L’Union et Thirty Five Ventures de Durant, une entreprise qu’il dirige avec le directeur Rich Kleiman, s’associeront pour accroître la visibilité de l’équipe et sensibiliser la communauté grâce à la Fondation Kevin Durant.

Thirty Five Ventures et l’Union visent à développer des programmes communautaires à Chester, en Pennsylvanie, lieu du stade Subaru de l’Union, en vue de lutter contre l’injustice raciale et sociale ainsi que les efforts de rétablissement après la pandémie de coronavirus.

La saison de la MLS est suspendue depuis le 12 mars en raison de la pandémie. La ligue devrait redémarrer le mois prochain avec un tournoi de style Coupe du monde au complexe Wide World of Sports d’ESPN à Walt Disney World en Floride.

La NBA prévoit également une relance en août, avec des éliminatoires à Disney World.