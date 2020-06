Samuel Piette content de retrouver le Toronto FC

(Montréal) Si le tout n’avait pas été diffusé en direct sur le site officiel de la Major League Soccer, on aurait peut-être pu se dire « bien sûr, c’est arrangé avec le gars des vues ! ». Mais voilà, il n’y avait aucun scénariste de Hollywood et ce n’était qu’une question de destin : l’Impact de Montréal et le Toronto FC croiseront le fer au moins une fois au mois de juillet. Et ce n’est pas Samuel Piette qui va s’en plaindre.