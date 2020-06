Les meilleurs scénaristes de Hollywood n’auraient pu faire mieux.

La Presse canadienne

Le tirage au sort tant attendu en vue du tournoi de relance de la Major League Soccer a placé l’Impact de Montréal au sein du groupe C, le même que ses grands rivaux du Toronto FC.

Les deux autres équipes du groupe C seront le Revolution de la Nouvelle-Angleterre et D. C. United.

En retrouvant le Revolution, l’Impact croisera le fer avec l’une des deux formations qu’il avait affrontées avant que la saison ne soit interrompue, le 12 mars, en raison de la pandémie de coronavirus. Lors du match d’ouverture au Stade olympique, le 29 février, l’Impact était venu de l’arrière pour signer un gain de 2-1 grâce à un but tardif de Maximiliano Urruti.

PHOTO GRAHAM HUGHES, LA PRESSE CANADIENNE Romell Quioto (30) célèbre son but aux dépens du gardien Matt Turner lors du match remporté 2-1 contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre le 29 février 2020..

Le groupe A réunira six équipes de l’Association Est, incluant l’Orlando SC et l’Inter Miami CF, qui auront l’honneur de jouer le tout premier match de ce tournoi, le 8 juillet. Le New York City FC, l’Union de Philadelphie, le Fire de Chicago FC et le Nashville SC complètent le groupe A qui, du coup, réunira les deux clubs d’expansion de la MLS.

Le groupe E rassemblera l’Atlanta United, le FC Cincinnati, les Red Bulls de New York et le Crew de Columbus SC.

Quant aux Whitecaps de Vancouver, le tirage au sort les a placés dans le groupe B, avec les Sounders de Seattle, le FC Dallas et les Earthquakes de San Jose. À l’instar de Montréal et Toronto, Vancouver et Seattle représentent des rivaux géographiques.

« Montréal, bien sûr, est un rival, mais D. C. et Nouvelle-Angleterre sont de bonnes équipes », a déclaré le directeur général du Toronto FC, Ali Curtis, dont la formation a atteint la finale de la MLS l’automne dernier.

« Vous avez des équipes susceptibles de participer aux séries éliminatoires et Montréal a gagné le Championnat canadien l’an dernier. L’enjeu est grand et nous irons sur le terrain dans l’objectif de faire de notre mieux pour obtenir des résultats. »