La Major League Soccer (MLS) a annoncé qu’elle relancera ses activités en présentant un tournoi calqué sur le format de celui de la Coupe du monde de soccer qui se déroulera du 8 juillet au 11 août dans le secteur d’Orlando, en Floride.

Neil Davidson

La Presse canadienne

L’Impact de Montréal fera partie des 26 équipes qui participeront à la compétition « MLS is Back Tournament » au complexe Wide World of Sports d’ESPN situé au Walt Disney World Resort, en Floride.

La NBA relancera également ses activités à cet endroit.

Le tournoi de la MLS, qui totalisera 54 rencontres, sera présenté à huis clos. Il servira à relancer la 25e saison de l’histoire de la MLS, qui a été interrompue après deux matchs le 12 mars en raison de la pandémie de COVID-19.

Le commissaire Don Garber a indiqué que Disney dispose des infrastructures nécessaires pour accueillir près de 2000 joueurs et membres du personnel de soutien pendant la durée du tournoi.

La ligue espère qu’une fois que le tournoi en Floride sera terminé, un calendrier remodelé pourra permettre la reprise des activités dans ses divers marchés. La MLS a indiqué que les détails du calendrier remodelé seront bientôt transmis, mais a précisé que les équipes n’affronteront que des adversaires de leur association.

Le tournoi qui se mettra en branle le 8 juillet signifie que la MLS relancera ses activités à peu près à la mi-parcours de son calendrier original. Ça signifie que l’Impact aurait disputé 14 matchs, dans un calendrier qui en compte habituellement 34.

Les joueurs et le personnel des équipes seront régulièrement testés pour la COVID-19, en vertu d’un plan élaboré par les experts médicaux de la ligue en partenariat avec des microbiologistes-infectiologues. Une personne qui recevrait un diagnostic positif au coronavirus serait immédiatement « retirée du tournoi », et toutes les personnes qui seraient entrées en contact avec elle seraient testées « très, très régulièrement », selon Garber.

Les résultats de la phase de groupes compteront au classement général et l’équipe championne du tournoi, que ce soit une formation canadienne ou américaine, obtiendra le laissez-passer accordé à la MLS dans la Ligue des Champions de la CONCACAF en 2021.

Les équipes arriveront à Orlando dès le 24 juin, en vue d’un « camp préparatoire ».

Les équipes disputeront chacune trois matchs étalés sur 16 jours en phase de groupes. Les deux meilleurs clubs de chacun des six groupes, ainsi que les quatre meilleures formations qui termineront au troisième rang de leur groupe, accéderont aux éliminatoires : les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale.

Les matchs commenceront à 9 h, 20 h et 22 h 30, heure locale, mais la plupart des duels se dérouleront en soirée, a précisé la ligue.

Un tirage au sort servant à déterminer les groupes aura lieu jeudi.

L’Orlando City SC, à titre d’équipe hôtesse, sera dans le groupe A.

Les cinq autres groupes seront menés par les équipes qui ont pris part aux demi-finales de la MLS en 2019 – le Toronto FC, l’Atlanta United, le Los Angeles FC et les Sounders de Seattle – en plus du Real Salt Lake, l’autre équipe qui a amassé le plus de points dans l’Association de l’Ouest en 2019.

Le tirage au sort servira à assigner les 20 autres clubs dans les divers groupes, en fonction de leur association.

L’Association de l’Est, qui accueillera le Nashville SC pour le reste de la campagne 2020, comptera trois groupes, un de six équipes et deux autres de quatre. L’Association de l’Ouest sera représentée dans trois groupes également, et chacun d’entre eux comptera quatre formations.

Selon les règlements du tournoi, chaque équipe disposera de cinq substitutions par match, et la reprise vidéo sera en vigueur. Les formations pourront compter sur 24 joueurs par match.

En phase de groupes, les duels qui seront à égalité après les 90 minutes réglementaires se rendront directement en tirs de barrage.