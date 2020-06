(Montréal) L’Impact de Montréal tient son premier entraînement en petits groupes, lundi, au Centre Nutrilait.

La Presse canadienne

La Santé publique provinciale a accepté que les joueurs se retrouvent en petits groupes sur le terrain, en conformité avec les protocoles de santé et de sécurité soumis au gouvernement et à la Major League Soccer (MLS).

Toutes les séances se font sur une base volontaire dans un environnement sanitaire contrôlé et sécuritaire.

La MLS a levé la semaine dernière le moratoire sur les entraînements collectifs. Chaque club devait toutefois fournir un plan qui devait être révisé et approuvé par le personnel médical du club et par des experts locaux en maladies infectieuses avant d’être soumis à la MLS.

L’équipe montréalaise tenait des entraînements individuels au Centre Nutrilait depuis le 25 mai.

La saison de la MLS est suspendue depuis le 12 mars en raison de la pandémie de la COVID-19.

La Ligue et le syndicat des joueurs ont par ailleurs conclu la semaine dernière une entente de principe en vue de la ratification d’une nouvelle convention collective qui arrivera à échéance après la saison 2025.

La ligue espère maintenant reprendre ses activités lors d’un tournoi – probablement à huis clos – qui aura lieu à l’ESPN Wide World of Sports d’Orlando, en Floride. Selon certaines informations, les joueurs pourraient se rapporter à Orlando le 24 juin et le tournoi se mettrait en branle le 1er juillet.

Plusieurs normes à respecter

Pour ses entraînements collectifs, l’Impact utilisera les deux terrains en gazon naturel, ce qui permettra au personnel d’assigner un groupe de joueurs à chaque terrain complet ou à chaque moitié de terrain.

Dans une moitié de terrain, les clubs peuvent délimiter un maximum de six zones clairement définies et à trois mètres de distance minimale les unes des autres. À tout moment, un seul joueur peut se trouver dans une même zone, afin de respecter les normes d’éloignement physique tout au long de la séance. Un même groupe peut être composé d’un maximum de six joueurs, chaque joueur se trouvant dans une zone différente.

Les joueurs et le personnel essentiel auront accès aux terrains du Centre Nutrilait, mais les installations intérieures du bâtiment demeurent fermées et inaccessibles.

Les clubs doivent aussi continuer à appliquer les directives sanitaires qui étaient en place pour les séances d’entraînement individuelles.