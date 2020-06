(New York) La Major League Soccer a annoncé jeudi la fin de son moratoire sur les entraînements collectifs, ce qui pave la voie à ses 26 équipes pour recommencer les entraînements en équipe complète pour une première fois depuis la suspension des activités en raison de la pandémie de la COVID-19, le 12 mars dernier.

La Presse canadienne

Chaque équipe peut désormais fournir un plan révisé et approuvé par son personnel médical et par des experts locaux en maladies infectieuses avant d’être soumis à la MLS, qui l’examinera à son tour.

Les entraînements collectifs seront obligatoires pour tous les joueurs, les équipes franchissant une étape supplémentaire les rapprochant de la reprise des matchs.

Afin d’assurer un environnement sûr aux joueurs et à l’encadrement, les plans propres à chaque club doivent demeurer en conformité avec les politiques émises par les autorités locales de santé publique et gouvernementales et se conformer aux protocoles de santé et de sécurité détaillés qui ont été développés en concertation avec des experts médicaux et des experts en maladies infectieuses.

Les joueurs devront passer un examen médical, et chaque joueur ou membre du personnel devra passer deux tests de dépistage du virus à 24 heures d’écart, 72 heures avant le début de l’entraînement, en plus de subir un test de base d’anticorps.

Quand les entraînements reprendront, les joueurs, entraîneurs et certains membres du personnel devront se soumettre à des tests de dépistage du virus aux deux jours. Un individu ayant subi un contrôle positif sera placé en isolement et subira un autre test au moins 24 heures plus tard. Toutes les personnes ayant eu des contacts rapprochés avec l’individu devront aussi passer des tests.

Aucun joueur ou membre du personnel considéré comme faisant partie d’un groupe à haut risque de maladie grave liée à la COVID-19 ne sera admis aux entraînements collectifs, à moins de recevoir une autorisation du responsable médical du club.

Les tests de base d’anticorps seront effectués une fois tous les trois mois. Les fournisseurs réalisant les tests dans chaque club doivent être approuvés par la FDA ou par Santé Canada.

Les salles d’entraînement, de sport et de mise en forme ne pourront pas accueillir plus de cinq personnes à la fois et les normes de distanciation physique y resteront en vigueur.

Seuls des repas individuels préemballés et des couverts emballés individuellement peuvent être fournis aux joueurs et au personnel. Les joueurs et les membres du personnel doivent rester à au moins trois mètres les uns des autres pendant qu’ils mangent.

Le personnel devra aussi porter l’équipement de protection individuelle approprié.

La MLS et son association des joueurs ont ratifié mercredi une nouvelle convention collective qui arrivera à échéance après la saison 2025, mettant la table pour la relance de la saison.

Un tournoi – probablement à huis clos – sera présenté à l’ESPN Wide World of Sports d’Orlando, en Floride. Des rumeurs selon lesquelles les joueurs se rapporteraient à Orlando le 24 juin et le tournoi se mettrait en branle le 1er juillet ont toutefois circulé ces derniers jours.

Chaque équipe de la MLS avait disputé deux matchs avant la suspension des activités.