L'équipe de Charlotte évoluera au stade des Panthers de la Caroline, le Bank of America Stadium.

PHOTO CHUCK BURTON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Charlotte) La ville de Charlotte, en Caroline du Nord, serait la prochaine à obtenir une concession de la Major League Soccer, selon ce qu’a appris l’Associated Press.

Steve Reed

Associated Press

La source de l’Associated Press a requis l’anonymat puisque l’annonce n’a pas encore été faite.

Le propriétaire des Panthers de la Caroline de la NFL, David Tepper, et son groupe de médias ont envoyé un courriel promettant « une annonce majeure » mardi. Tepper a fait une présentation aux dirigeants de la MLS le 5 décembre. Le commissaire de la MLS, Don Garber, a déclaré la semaine dernière qu’il s’attendait à ce que Charlotte devienne la 30e équipe de sa ligue.

Charlotte pourrait disputer sa première campagne en 2021. L’équipe évoluera au stade des Panthers, le Bank of America Stadium. Le coût d’entrée dans le plus important circuit de soccer professionnel nord-américain devrait être de 300 millions US.

Le groupe considère plusieurs noms pour le nouveau club : le Charlotte FC, le Crown de Charlotte, le Fortune de Charlotte, les Monarchs de Charlotte, l’Athletic de Charlotte, le Town de Charlotte, les Gliders de la Caroline, ainsi que All Carolina FC, selon une liste de brevets déposés auprès des autorités fédérales américaines.