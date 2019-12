Champion canadien en titre, l’Impact connaîtra, lundi soir dès 21 h, l’identité de son adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Positionné dans le premier chapeau, le onze montréalais pourrait croiser une équipe du Mexique, du Costa Rica, du Honduras, du Salvador, du Guatemala ou de la Jamaïque.

Pascal Milano

La Presse

Quels sont les adversaires potentiels de l’Impact ?

Deportivo Saprissa (Costa Rica) : vainqueur de la Ligue de la CONCACAF

FC Motagua (Honduras) : finaliste de la Ligue de la CONCACAF

Alianza FC (Salvador) : demi-finaliste de la Ligue de la CONCACAF

CD Olimpia (Honduras) : demi-finaliste de la Ligue de la CONCACAF

AD San Carlos (Costa Rica) : meilleur quart-de-finaliste de la Ligue de la CONCACAF

Comunicaciones FC (Guatemala) : meilleur quart-de-finaliste de la Ligue de la CONCACAF

Portmore United FC (Jamaïque) : vainqueur du Championnat des clubs caribéens

Club Leon (Mexique) : finaliste du tournoi de clôture mexicain

PHOTO DALE ZANINE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Atlanta United (sur la photo), le Los Angeles FC, le New York City FC et les Sounders de Seattle se trouvent dans le même chapeau que l’Impact.

Qui retrouve-t-on dans le premier chapeau ?

Les quatre représentants états-uniens de la MLS, Atlanta United, le Los Angeles FC, le New York City FC et les Sounders de Seattle, se trouvent dans le même chapeau que l’Impact. Cruz Azul et Club América, que Montréal avait croisé en finale de la Ligue des champions, sont également présents.

Comment les deux chapeaux ont-ils été constitués ?

La CONCACAF se base sur un indice de performance des différents représentants nationaux au cours des cinq dernières années. Par exemple, lors de son épopée en 2014-2015, l’Impact avait permis au Canada d’engranger 23 points. Des points sont récoltés pour une simple participation (4), mais aussi lors des victoires (3), matchs nuls (1), rondes remportées (1) et victoire finale (2). Le Canada possède le quatrième indice de la CONCACAF, derrière trois des représentants du Mexique.

Comment se déroulera le tirage au sort ?

Chaque club du premier chapeau se verra attribuer une position de 1 à 8. Par exemple, si l’Impact est tiré en premier, il obtiendra la place A1. Le même processus aura lieu pour les huit équipes du deuxième chapeau (B1, B2, B3…) afin de déterminer les huit duels. Il n’y a qu’une seule restriction lors des huitièmes de finale : deux clubs du même pays ne peuvent pas s’affronter. Dans le cas actuel, cela ne concerne que les équipes mexicaines, puisque Club Leon est dans le deuxième chapeau.

Quel est le format de la compétition ?

Il y a eu quelques changements majeurs depuis la dernière participation de l’Impact en 2014-2015. La phase de groupes, qui s’amorçait habituellement à l’automne, a disparu depuis l’édition 2018. Si certains représentants sont qualifiés directement pour la compétition, d’autres doivent passer par un tournoi qualificatif appelé Ligue de la CONCACAF. Cette année, 22 équipes, dont le Forge FC de Hamilton (Première Ligue canadienne), s’affrontaient pour les six billets. Les confrontations de la Ligue des champions auront lieu sous forme aller-retour. En cas d’égalité, les buts marqués à l’extérieur départageront les deux équipes.

Quand les matchs de huitièmes de finale auront-ils lieu ?

Les clubs positionnés dans le chapeau numéro 1 disputeront le match aller à l’extérieur avant d’accueillir le match retour. Les premiers duels auront lieu entre les 18 et 20 février alors que les duels retour se tiendront la semaine suivante (du 25 au 27 février). À noter que les vainqueurs des confrontations 1, 3, 5 et 7 accueilleront les matchs retour lors des quarts de finale.

Quarts de finale : 10-12 mars et 17-19 mars

Demi-finales : 7-9 avril et 14-16 avril

Finale : 28-30 avril et 5-7 mai