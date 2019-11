(Montréal) L’Impact de Montréal a fait l’acquisition de l’ailier et attaquant international Romell Quioto du Dynamo de Houston, mercredi soir, en retour du défenseur argentin Victor Cabrera et d’un montant d’allocation générale de 100 000 $.

La Presse canadienne

C’est la deuxième transaction d’importance du directeur sportif Olivier Renard en deux jours. Mardi, l’Impact avait échangé le défenseur Daniel Lovitz au Nashville SC, l’une des deux nouvelles équipes de la MLS en 2020, en retour de compensations financières et d’une place de joueur étranger.

Or, a fait remarquer l’Impact dans son communiqué de presse, Quioto détient son permis de résidence américaine et ne nécessitera pas de place de joueur étranger. Son acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international.

«Nous sommes heureux d’acquérir ce joueur polyvalent pouvant jouer à toutes les positions offensives et qui a prouvé dans le passé qu’il peut avoir du succès dans cette ligue», a déclaré Renard, dans le communiqué officiel de l’équipe.

Âgé de 28 ans et originaire du Honduras, Quioto a disputé les trois dernières saisons en MLS avec le Dynamo, récoltant 15 buts et 17 passes décisives en 72 matchs de saison régulière, dont 47 titularisations, et 4327 minutes de jeu.

En 2018, il avait notamment terminé au deuxième rang chez le Dynamo avec 12 mentions d’aide et au troisième rang avec six buts. Il a pris part à quatre matchs des séries éliminatoires de la MLS en 2017 et a remporté la Coupe des États-Unis Lamar Hunt en 2018. Il s’était joint au Dynamo le 23 décembre 2016.

Natif de Rio Esteban Colón, il avait auparavant joué trois saisons et demie avec CD Olimpia en Liga Nacional, remportant le championnat Clausura (printemps) en 2014, 2015 et 2016. Il avait commencé sa carrière professionnelle avec le C. D. Vida en 2009-10, également en première division hondurienne. Il a de plus joué en prêt en 2012 avec le Wisla Krakow, en Ekstraklasa, la première division polonaise.

Il a disputé un total de 14 matchs en Ligue des champions de la CONCACAF au cours de sa carrière, avec CD Olimpia et Houston.

Sur la scène internationale, Quioto a marqué huit buts en 47 matchs avec l’équipe nationale du Honduras. Il a fait ses débuts au niveau senior le 1er mars 2012 lors d’un match amical contre l’Équateur.

Il a joué dans les trois dernières éditions Gold Cup de la CONCACAF, en 2015, 2017 et 2019 en plus de disputer plusieurs matchs de qualification pour la Coupe de monde de la FIFA. Il a aussi participé aux Jeux olympiques d’été à Rio, au Brésil, en 2016, marquant un but en six matchs.

Victor Cabrera quitte l’Impact après cinq saisons à Montréal, à égalité au cinquième rang dans l’histoire du club en MLS avec 93 matchs joués et au sixième rang avec 82 titularisations et 7249 minutes de jeu en saison régulière.

Il a aussi commencé huit matchs des séries éliminatoires de la MLS. Il a notamment aidé l’Impact à atteindre la finale de la Ligue des champions de la CONCACAF en 2014-15 et à remporter le Championnat canadien en 2019.