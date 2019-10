(Paris) Le milieu de terrain international italien Marco Verratti a prolongé jusqu’en 2024 avec le Paris SG, a annoncé le club mercredi.

Agence France-Presse

Élément essentiel de l’entrejeu, Verratti, 27 ans dans quelques jours, évolue depuis 2012 au Paris SG, qu’il avait rejoint en provenance de Pescara en Serie B.

« Je pense que j’arrive au moment le plus important de ma carrière. Je pense qu’à 27 ans, tu connais beaucoup plus de choses, tu as plus d’expérience […]. C’est pour ça que je suis vraiment content de pouvoir poursuivre ici à Paris », confie le « Petit Hibou » dans un communiqué.

En 2016, il avait prolongé à deux reprises son engagement avec le PSG, jusqu’en 2020 puis jusqu’en 2021.

« Comme je l’ai dit dès le premier jour, je me sens vraiment très bien ici, souligne le N.6 parisien. Je sens que je joue pour une équipe qui a un très grand projet. »

« Je veux essayer de gagner le plus possible. Et ici on a cette possibilité parce qu’on a une grande équipe, on a un grand coach. On peut faire de grandes choses ensemble », estime Verratti, déjà sacré champion de France à six reprises avec le club de la capitale.