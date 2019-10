(Toronto) Le vétéran défenseur Laurent Ciman a répondu à l’appel du Toronto FC depuis que les éliminatoires de la MLS sont en marche.

Neil Davidson

La Presse canadienne

Peu utilisé dans les matchs qui ont précédé le début des séries, le Belge de 34 ans a pris la relève d’Omar Gonzalez, blessé, lors de victoires contre D.C. United et New York City FC.

« Deux matchs phénoménaux », a résumé l’entraîneur-chef Greg Vanney.

« Il a joué un rôle crucial pour nous lors de ces derniers matchs », a opiné le milieu de terrain Jonathan Osorio.

La formation torontoise sera à Atlanta mercredi pour participer à la finale de l’Association Est, face aux champions en titre, au stade Mercedes-Benz. Toronto affiche un dossier cumulatif de 0-1-2 dans la capitale de la Géorgie.

La première saison de Ciman à Toronto en a été une de défis pour l’ancien porte-couleurs de l’Impact de Montréal. Son épouse Diana et ses deux enfants, âgés de 6 et 9 ans, sont demeurés à la résidence familiale de Montréal pendant que Ciman pratique son métier à Toronto.

Il espère que la famille sera réunie à Toronto s’il est de retour l’an prochain.

« C’est trop difficile. Je ne vois pas mon fils, ma fille et ma femme tous les jours. C’est impossible pour moi. »

Sur le terrain, Ciman a participé à 17 matchs, dont 14 comme titulaire. Toutefois, l’arrivée de Gonzalez en juillet a réduit le temps d’utilisation de Ciman, qui n’a joué que pendant 117 minutes lors des 12 dernières rencontres du calendrier régulier. De ce total, 90 ont été enregistrées lors d’un même match, contre le FC Cincinnati le 7 septembre.

Voilà tout un contraste avec le début de la saison, alors qu’il avait commencé six des dix premiers matchs de l’équipe.

« Je suis honnête, j’aimerais jouer plus, a déclaré Ciman. Mais d’accord, c’est la décision du coach. Omar est arrivé, il joue avec Chris (Mavinga) et il joue bien. Peut-être pas mieux que moi, mais il est le choix du coach et je dois l’accepter. Et je travaille fort à l’entraînement et je suis prêt maintenant. »

Tout indique que Gonzalez sera rétabli de sa blessure à un ischiojambier à temps pour le match contre Atlanta. Mais Ciman est prêt.

PHOTO MIKE DINOVO, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le défenseur du Toronto FC Omar Gonzalez (44)

« Je me concentre sur Atlanta. Si (l’entraîneur) a besoin de moi, je suis là. »

Vanney a aimé ce qu’il a vu de Ciman depuis le début des séries éliminatoires.

« C’est son expérience, son sang-froid avec le ballon. Je pense que son degré d’implication a été très élevé », a fait remarquer Vanney.

PHOTO FRANK GUNN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE L'entraîneur-chef du Toronto FC, Greg Vanney

« S’il y a quelque chose à redire au sujet de Laurent, c’est le fait qu’il va perdre sa concentration, ici et là, et tenter le tout pour le tout lors d’un jeu en défensive. Parfois, il réussit et c’est spectaculaire, parfois il échoue et ce n’est pas si bon, a ajouté Vanney. Mais pendant les séries, il a été très concentré et du coup, très solide, et vous pouvez voir ses qualités remonter à la surface. Après tout, vous ne pouvez pas porter les couleurs de l’équipe nationale belge à moins d’être un joueur spectaculaire. »

Vanney apprécie aussi l’attitude de Ciman.

« Il est doté d’une personnalité incroyable […] très enjouée, et je pense que ça devient contagieux au sein de notre groupe. C’est quelque chose dont le groupe a besoin parfois, de pouvoir plaisanter, s’amuser, transformer en sorte de jeu une situation qui peut parfois être difficile. »