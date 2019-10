Le tirage au sort de la Ligue des Champions de la CONCACAF aura lieu le 9 décembre au Mexique.

La Presse canadienne

C’est à ce moment que l’Impact de Montréal, qui s’est qualifié pour le tournoi à la suite de sa victoire contre le Toronto FC en finale du Championnat canadien, connaîtra l’identité de son adversaire en huitièmes de finale du tournoi continental qui commencera en février.

Le onze montréalais a été placé dans le groupe 1 en vue de ce tirage et affrontera l’une des huit équipes du groupe 2, parmi le Club Leon (Mexique), le Deportivo Saprissa (Costa Rica), l’A. D. San Carlos (Costa Rica), le F. C. Motagua (Honduras), le C. D. Olimpia (Honduras), l’Alianza F. C. (Salvador), le Comunicaciones F. C. (Guatemala) et le Portmore United F. C. (Jamaïque).

Au total, 15 clubs se sont qualifiés pour la phase finale du tournoi — la dernière place sera octroyée au champion de la Coupe MLS.