(Montréal) L’Impact conclura sa campagne dimanche en accueillant les Red Bulls de New York et il commencera ensuite une saison morte qui pourrait s’avérer occupée.

Kelsey Patterson

La Presse canadienne

Le duel entre la formation montréalaise (11-17-5) et les Red Bulls (14-13-6) pourrait être le dernier du milieu de terrain étoile Ignacio Piatti dans l’uniforme bleu-blanc-noir. Piatti attend toujours d’apprendre si l’Impact allait se prévaloir de l’option à son contrat pour la saison 2020.

« Piatti est une légende ici, a dit l’arrière de l’Impact Jukka Raitala, samedi. Je ne connais pas les détails de sa situation et ce qui va se passer l’an prochain. Quand il est en santé, il est un joueur clé pour ce groupe. Je l’ai toujours apprécié aussi dans notre vestiaire. Il est un garçon formidable. »

Le rideau pourrait tomber pour plusieurs membres de l’Impact après le dernier coup de sifflet, dimanche.

PHOTO DANIEL BARTEL, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Bacary Sagna fait partie des joueurs dont les contrats arrivent à échéance à la fin de l’année.

Les contrats de Bacary Sagna, Rod Fanni et Shamit Shome arrivent à échéance à la fin de l’année. Pour leur part, Lassi Lappalainen, Orji Okwonkwo et Zachary Brault-Guillard sont avec l’Impact en vertu de prêts et pourraient retourner dans leur club européen respectif.

L’avenir de l’entraîneur-chef Wilmer Cabrera est aussi incertain. L’Impact a compilé un dossier de 1-4-1 en MLS depuis qu’il a remplacé Rémi Garde en août.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE

Wilmer Cabrera a été nommé comme entraîneur à la suite du congédiement de Rémi Garde, le 21 août.

« Ce pourrait être le dernier match pour plusieurs joueurs, a reconnu l’arrière Rudy Camacho, sous contrat jusqu’au terme de la saison 2021. Nous ne savons pas qui va rester, qui va partir. Nous devons donc en profiter pour nous amuser. Nous devons gagner.

«Nous voulons terminer la saison sur une bonne note. »

L’Impact jouera pour l’honneur après avoir été éliminé de la course aux éliminatoires la semaine dernière, à la suite d’un verdict nul de 1-1 contre l’Atlanta United. Ce résultat prolongeait à quatre la série de matchs sans victoire de l’Impact (0-3-1).

Pour leur part, les Red Bulls espèrent s’offrir un match à domicile en éliminatoires.

« Je ne regarde pas trop le classement, a dit Camacho quand il a été questionné sur l’objectif de jouer les trouble-fête. Si nous pouvons leur nuire un peu, pourquoi pas ? La pression sera dans leur camp. »