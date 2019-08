Le défenseur Jukka Raitala et le milieu de terrain Lassi Lappalainen ont été sélectionnés par l’équipe nationale de la Finlande en vue de deux matchs qualificatifs pour l’Euro 2020 à Tempere, contre la Grèce, le 5 septembre, et contre l’Italie, le 8 septembre.

La Presse canadienne

Raitala, âgé de 30 ans, a disputé 45 matchs avec la Finlande, faisant ses débuts avec l’équipe senior le 4 février 2009, dans un match amical contre le Japon. Il a pris part à plusieurs matchs de qualification pour la Coupe du monde et l’Euro, en plus de jouer des matchs de la Ligue des Nations de l’UEFA et de la Coupe Baltique. Il a aussi fait partie du système de développement de la sélection nationale avec les U17, U19 et U21, étant nommé Joueur par excellence de la Finlande U21 en 2009.

Lappalainen, âgé de 21 ans, a récolté deux passes décisives en cinq matchs avec l’équipe nationale de la Finlande, faisant ses débuts le 8 janvier 2019 lors d’un match amical contre la Suède. Il a récemment pris part à trois matchs de qualification pour l’Euro 2020. Il avait auparavant évolué avec les équipes U16, U17, U18, U19 et U21.