(Montréal) L’Impact de Montréal a été incapable de protéger une avance de trois buts avec une trentaine de minutes à jouer au temps réglementaire et a dû se contenter d’un verdict nul de 3-3 contre le FC Dallas samedi soir au stade Saputo.

Michel Lamarche

La Presse canadienne

Un but de Ryan Hollingshead à la 90e minute, à la suite d’un corner de Michael Barrios, est venu couronner la spectaculaire remontée des visiteurs.

Zdenek Ondrasek, à la 59e minute, et Reto Ziegler, sur un penalty à la 85e minute, ont réussi les autres buts du FC Dallas contre Evan Bush.

Ce dernier n’a absolument rien à se reprocher, bien au contraire. Après une première demie où il n’avait pas eu à effectuer un seul arrêt, Bush s’est montré vigilant en plusieurs occasions, incluant devant Ondrasek pendant les temps d’arrêt de la deuxième demie.

L’effondrement de l’Impact est venu gâcher une soirée productive pour Lassi Lappalainen, auteur de son deuxième match de deux buts depuis son arrivée à Montréal.

PHOTO ERIC BOLTE, USA TODAY SPORTS Lassi Lappalainen (21) et Bojan Krkic (9)

Lappalainen, qui avait conquis les partisans de l’équipe avec un doublé dans un gain de 4-0 contre l’Union de Philadelphie le 27 juillet, a d’abord fait mouche à la huitième minute avant de toucher la cible pendant les temps d’arrêt de la première demie.

Si, dans les deux cas, le milieu de terrain finlandais a affiché tout son talent offensif, il a aussi profité de bourdes défensives.

Sur le premier but, Matt Hedges n’a pas réussi à intercepter une passe de Daniel Lovitz, et le ballon s’est retrouvé au bout du pied de Lappalainen, qui a battu Jesse Gonzalez d’un tir dans le coin inférieur gauche. Sur le second, il a intercepté une passe molle de Jesus Ferreira pour se présenter de nouveau seul devant Gonzalez, qu’il a déjoué à l’aide d’un tir semblable à celui effectué sur le premier but.

Orji Okwonkwo a ajouté son septième but de la saison, à la 56e minute, après un beau centre de Saphir Taïder.

Mais au lieu de planter le dernier clou dans le cercueil des joueurs du FC Dallas, ce but les a plutôt réveillés.

Avec comme résultat que l’Impact a laissé filer deux précieux points au classement.