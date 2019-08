Débuts gagnants pour Manchester United et Arsenal

À Old Trafford, les Mancuniens d'Ole Gunnar Solskjaer ont été flamboyants dans le sillage d'un Marcus Rashford, auteur d'un doublé, et d'un Paul Pogba des meilleurs jours. Les offensifs Mancuniens ont montré de très belles choses... exactement l'inverse d'un Chelsea bien crispé.

Deux victoires qui permettent aux « Red Devils » et aux « Gunners » de suivre les autres candidats aux honneurs, Manchester City (5-0 contre West Ham), Liverpool (4-1 contre Norwich) et Tottenham (3-1 contre Aston Villa), tous vainqueurs en début de week-end.

Un peu plus tôt, Arsenal, diminué, s'était imposé d'un petit but à Newcastle (1-0), pour lui aussi démarrer de la meilleure des manières.

Puis, d'une longue ouverture millimétrée derrière la défense, Pogba a lancé Rashford, plein de sang froid pour le 3-0 (67 e ). Tout feu tout flamme en fin de match, le champion du monde a ensuite remonté le terrain et lancé la jeune recrue Daniel James, pour son premier but sous le maillot mancunien (81 e ).

S'ils n'ont pas montré grand-chose dans le nord de l'Angleterre, les « Gunners » d'Unai Emery ont tout de même été suffisamment solides pour tenir leur succès.

Unai Emery sera tout de même sans doute satisfait de son équipe « B », lui qui devait se passer des blessés Lacazette et Bellerin, des toutes récentes recrues David Luiz et Tierney, ainsi que des absents Özil et Kolasinac, alors que le club n'a pas voulu prendre de risque quant à la sécurité des deux joueurs agressés fin juillet par des voleurs armés de couteaux, et toujours menacés selon le Times.

À Newcastle, il n'aura fallu qu'un moment d'inattention aux « Magpies », en plein doute après le départ de Rafael Benitez durant l'été, pour laisser filer le match.

Maitland-Niles a bien vu Aubameyang se faufiler entre deux défenseurs et se retrouver seul dans la surface. Son centre a été bien contrôlé par le Gabonais, qui a battu sans grande difficulté Dubravka peu avant l'heure de jeu (58e).

Outre cet éclair, pas grand-chose à se mettre sous la dent, entre deux équipes un peu rouillées pour leurs premiers pas dans la nouvelle saison.

Ailleurs, le duel entre les ambitieux Leicester et Wolverhampton, deux prétendants à bousculer le « Big Six », n'a rien donné (0-0). Malgré leur écrasante domination à domicile, les nouveaux « Foxes » de Brendan Rodgers se sont montrés bien trop maladroits dans le dernier tiers.