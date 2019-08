Manchester City écrase West Ham en lever de rideau

« Un départ parfait ? Pour le résultat, oui. En termes de performance, non », a commenté Guardiola à l'issue de la rencontre.

PHOTO JOHN SIBLEY, ACTION IMAGES VIA REUTERS

La VAR, qui s'était déjà illustrée en refusant un but à Jesus pour une position de hors-jeu, a encore occupé le devant de la scène en confirmant un penalty pour une faute sur Rodri, puis en faisant tirer à nouveau le penalty gaspillé par Agüero. L'Argentin n'a toutefois pas manqué sa seconde chance (86 e ).

PHOTO JOHN SIBLEY, ACTION IMAGES VIA REUTERS

Kane et Ndombélé sauvent Tottenham

PHOTO FRANK AUGSTEIN, ASSOCIATED PRESS

Si Heaton a repoussé plusieurs fois l'échéance, il n'a pu empêcher Tanguy Ndombélé d'égaliser et ainsi réussir sa première sous le maillot blanc des Spurs, favoris pour monter sur le podium au printemps.

L'ancien Lyonnais, recrue phare des finalistes malheureux de la Ligue des champions, a marqué de l'entrée de la surface d'une belle frappe enroulée (73e). Un but qui est venu parfaire la superbe prestation du Français.

Et puis Kane a fait le reste, en marquant deux fois en quatre minutes, faisant preuve d'un sang froid exceptionnel, du pied gauche comme du droit.

« Nous avons pris un but très tôt. Nous avons bien commencé le match, nous avons eu quelques occasions, mais sur la première longue ouverture, nous prenons un but », a regretté Mauricio Pochettino sur Sky Sports.

« Nous étions un peu confus et c'est ma faute. Nous avons fait beaucoup d'erreurs et ça n'a pas bien marché en première mi-temps », a-t-il ajouté. « En deuxième mi-temps, nous avons réglé les problèmes [...] et nous avons mieux déplacé le ballon. C'est très important pour nous de commencer par une victoire. »

Si Ndombélé a réussi ses débuts en Premier League, un autre Français lui avait montré le chemin en milieu d'après-midi. Neal Maupay, tout juste transféré de Brentford (D2), a marqué le troisième but d'un Brighton inspiré, vainqueur surprise sur la pelouse de Watford (3-0).