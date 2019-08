L'Impact confirme l'embauche de Krkic, retour de Tabla

Formé au FC Barcelone, Bojan Krkic a remporté trois fois le championnat d'Espagne et deux fois la Ligue des champions avec le club catalan. Il a aussi porté les maillots de l'AS Roma, de l'AC Milan et de l'Ajax d'Amsterdam avant de joindre le club anglais de Stoke City, en 2014. Ces deux dernières saisons, il a évolué à Mayence (Allemagne) et Alavès (Espagne).

Le joueur de 28 ans a signé un contrat d'une saison et demie, assorti d'options pour les années 2021 et 2022. Il sera présenté aux partisans pendant la mi-temps du match de ce soir, au Stade Saputo, contre le FC Cavalry.

«Ses capacités offensives pour faire jouer les autres ou pour marquer seront d'une aide précieuse pour la fin de la saison», a indiqué l'entraîneur-chef Rémi Garde. «Bojan est un joueur très talentueux qui, à 28 ans, a choisi l'Impact et Montréal pour poursuivre sa carrière».

Après avoir été formé et battu plusieurs records au sein de La Masia, la prestigieuse académie du FC Barcelone, de 1996 à 2006, Krkic est devenu le 16 septembre 2007, à l'âge de 17 ans et 19 jours, le plus jeune joueur dans l'histoire du club catalan à jouer un match en Liga, surpassant le record de Lionel Messi.

Trois jours plus tard, il devenait le plus jeune joueur dans l'histoire du club à jouer un match de Ligue des champions de l'UEFA. Puis, le 20 octobre 2007, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du FC Barcelone à marquer un but dans un match de ligue. Il a conclu son passage au sein du FC Barcelone avec 41 buts et 19 passes décisives en 163 matchs, toutes compétitions confondues.

