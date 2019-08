L'Impact confirme l'embauche de Bojan Krkic

Le joueur de 28 ans a signé un contrat d'une saison et demie, assorti d'options pour les années 2021 et 2022. Il sera présenté aux partisans pendant la mi-temps du match de ce soir, au Stade Saputo, contre le FC Cavalry.

Formé au FC Barcelone, Bojan Krkic a remporté trois fois le championnat d'Espagne et deux fois la Ligue des champions avec le club catalan. Il a aussi porté les maillots de l'AS Roma, de l'AC Milan et de l'Ajax d'Amsterdam avant de joindre le club anglais de Stoke City, en 2014. Ces deux dernières saisons, il a évolué à Mayence (Allemagne) et Alavès (Espagne).

«Ses capacités offensives pour faire jouer les autres ou pour marquer seront d'une aide précieuse pour la fin de la saison», a indiqué l'entraîneur-chef Rémi Garde.