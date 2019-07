Rémi Garde: «Tout le monde a donné pour l'équipe»

Il y a une semaine, Rémi Garde a tourné les talons après un point de presse de 94 secondes, visiblement peu intéressé à parler plus longtemps d'une décevante défaite de 2-1 à Columbus. Samedi soir, l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal avait retrouvé le goût de dialoguer avec les journalistes après la plus étincelante victoire de sa troupe en 2019.

Après le match, Rémi Garde a parlé de la présence de « plusieurs ingrédients » indispensables aux succès d'une équipe.

« Le plan de jeu a été respecté par tout le monde, a-t-il déclaré. Tout le monde a donné pour l'équipe. L'état d'esprit était de retour. Les gars doivent comprendre que quand on a l'état d'esprit et qu'on respecte les consignes, on peut être une équipe très dangereuse. »

Avec dix matchs à son calendrier de la MLS, l'Impact (10-11-3) a non seulement consolidé sa position dans le top 7 de l'Association Est, il s'est aussi approché à six points de l'Union et du premier rang. Surtout, il a mis fin à une vilaine série de quatre revers.

« On avait perdu quatre matchs d'affilée dans la ligue et on était tannés de perdre et tannés des excuses », a dit le gardien Evan Bush, auteur d'un 40e jeu blanc en MLS.

« On voulait amorcer ce match en montrant que ce n'est pas nous, qu'on est meilleurs que nos dernières performances. On a montré ce soir [samedi] que quand on est motivés et énergiques, on peut battre n'importe quelle équipe dans cette ligue. »

Reste à voir maintenant si la formation montréalaise pourra aligner d'autres performances aussi dynamiques, et pas seulement au stade Saputo.