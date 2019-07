Lassi Lappalainen se dit prêt à aider l'Impact

Le rapide milieu de terrain finlandais - seul joueur ajouté à la formation montréalaise pendant la période de transfert estivale de la MLS - est admissible en vue du match de samedi soir entre l'Impact (9-11-3) et l'Union de Philadelphie (11-6-6), meneur dans l'Association Est, au stade Saputo.

Sans victoire en matchs de la MLS depuis le 26 juin, l'Impact a glissé au sixième rang dans l'Est, à neuf points de Philadelphie. Les équipes terminant parmi les sept premières au classement dans chaque association prendront part aux séries éliminatoires.

« De quitter la Finlande et venir ici est une bonne étape pour moi. Je suis content d'être ici, a déclaré Lappalainen. Je veux attaquer avec le ballon. Je veux dribbler. Je veux faire de bonnes passes et marquer des buts. Je veux travailler fort pour l'équipe pour que nous connaissions du succès. J'espère pouvoir jouer ici autant que possible et bien faire. »

Lappalainen a été prêté par le club de Bologne, dans la Série A d'Italie, pour une période de six mois, avec une option de prolongation du prêt pour l'année prochaine. Auparavant, l'athlète de 20 ans a joué avec le HJK Helskinki, la meilleure ligue en Finlande, où il a marqué six buts cette année. Il a aussi participé à cinq matchs avec l'équipe nationale de son pays.

La position préférée du jeune milieu de terrain est l'aile gauche, celle où évolue le capitaine Ignacio Piatti. Cela signifie que Lappalainen pourrait s'avérer une addition dynamique à titre de joueur substitut pour l'entraîneur-chef Rémi Garde. Lappalainen dit qu'il peut aussi jouer sur le côté droit, en cas de besoin.

L'aide d'un compatriote

C'est le défenseur Jukka Raitala, lui aussi originaire de la Finlande, qui a convaincu Lappalainen de faire le transfert en Amérique du Nord. Raitala a joué un peu le rôle de mentor avec Lappalainen cette semaine.