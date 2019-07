Lassi Lappalainen se joint à l'Impact

L'accord de prêt entre l'Impact et le club italien Bologne FC est garanti pour six mois, jusqu'au 31 décembre 2019. Le onze montréalais aura toutefois l'option de prolonger le prêt jusqu'au 30 juin 2020, puis jusqu'au 31 décembre 2020.

«Nous voulions renforcer notre équipe en attaque pour la fin de la saison et il nous donne une autre possibilité sur le flanc gauche, a déclaré l'entraîneur-chef de l'Impact Rémi Garde. C'est un joueur qui a une palette technique diversifiée et qui possède un gros volume de jeu à haute intensité. Malgré son jeune âge, il a déjà démontré qu'il peut marquer et faire des passes décisives.»

Lappalainen, qui est âgé de 20 ans, a marqué six buts avec le HJK Helsinki depuis le début de la saison, soit trois buts en saison régulière, deux en Ligue des champions de l'UEFA et un en Coupe de Finlande.

Il avait auparavant disputé une saison et demie en prêt avec le Rovaniemen Palloseura, également en Veikkausliiga, entre 2017 et 2018, marquant un total de 12 buts en 39 matchs de saison régulière et trois buts en cinq matchs de Coupe de Finlande. Il avait conclu la saison 2018 à égalité au 10e rang des buteurs de la ligue avec huit buts.

Sur la scène internationale, Lappalainen a récolté deux passes décisives en cinq matchs avec l'équipe nationale de la Finlande, faisant ses débuts le 8 janvier 2019 lors d'un match amical contre la Suède. Il a récemment pris part à trois matchs de qualifications pour l'Euro 2020. Il avait auparavant évolué avec les équipes U16, U17, U18, U19 et U21.

Il a été transféré au Bologne FC, qui appartient au propriétaire de l'Impact Joey Saputo, par le HKJ Helsinki le 25 juillet.