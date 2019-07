Le Toronto FC vient à bout de l'Impact 2-0

Alejandro Pozuelo a profité d'une ouverture dans le centre de la brigade défensive de l'Impact pour marquer son 8e but de la saison à l'aide d'un boulet de canon qui a battu Evan Bush à sa gauche, pendant la 61e minute de jeu. Deux minutes plus tôt, l'Impact avait perdu les services du milieu de terrain Samuel Piette, blessé lors d'une séquence de jeu en territoire montréalais et remplacé par Clément Bayiha.

Outre le but de Pozuelo, la deuxième demie a été marquée par de fortes averses. La première, à la 65e minute de jeu, a provoqué une interruption du jeu pendant environ 25 minutes. Les joueurs des deux équipes étaient de retour sur le terrain depuis à peine trois minutes lorsqu'un véritable déluge s'est abattu sur le stade Saputo, sans que le jeu ne s'arrête toutefois.

C'est pendant cette deuxième averse que l'Impact a connu quelques-uns de ses meilleurs moments de la soirée. À la 72e minute, Anthony Jackson-Hamel s'est vu offrir une occasion en or d'égaler le score, mais le gardien Quentin Westberg a réalisé l'arrêt de la rencontre en plongeant à sa gauche. L'Impact a continué de rôder autour du filet adverse pendant les dix minutes suivantes sans succès.

Par ailleurs, Bush, d'abord, puis le défenseur Jukka Raitala ont gardé leur formation dans le match à la 86e minute en bloquant coup sur coup des tirs de Justin Morrow, puis de Tsubasa Endoh. Bush a réalisé un autre arrêt-clé deux minutes plus tard contre Jozy Altidore.

Malgré six minutes de temps ajouté, l'Impact n'a pas été capable de marquer le but qui lui aurait permis d'égaler le score. En fait, c'est le Toronto FC qui a touché la cible, sur un coup franc d'Altidore, son 6e de la saison.

L'Impact disputera son prochain match samedi prochain, à l'étranger, face au Crew de Columbus, une formation enlisée au bas du classement de l'Association Est et qui aura joué trois jours plus tôt à Chicago.

Les hommes de Rémi Garde seront de retour au stade Saputo le mercredi 24 juillet pour le duel retour de la troisième ronde du Championnat canadien face au York9 FC.

Leur prochain match à Montréal en MLS viendra trois jours plus tard face à l'Union de Philadelphie, qui domine actuellement le classement de l'Association Est.