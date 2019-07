Samuel Piette se porte à la défense de John Herdman

De retour à Montréal, où il a participé à la séance d'entraînement de l'Impact en prévision du match contre Minnesota United samedi, au stade Saputo, Piette a émis des commentaires élogieux à l'endroit de Herdman.

«C'est facile de juger après le match. On juge toujours sur le résultat final. Je crois, honnêtement, que John est la personne pour amener ce pays à un autre niveau. Je vois comment il travaille, à quel point il est passionné, déterminé. J'ai confiance en ses moyens et je pense qu'on l'a prouvé sur le terrain», a noté Piette.

«On ne peut pas juger une association ou tout le programme à cause de 45 minutes, a-t-il renchéri. Je pense qu'on a montré du beau football avec les éléments qu'on a. Oui, c'est normal qu'il soit critiqué, comme nous, les joueurs, comme tout le monde. On est très déçu, mais je ne pense pas qu'on doive tout jeter à la poubelle ce qui a été fait dans les deux dernières années.»

Même s'il a vu la défaite ultime des lignes de côté, Piette dit avoir vécu une très bonne expérience pendant les quatre semaines passées au sein d'Équipe Canada. Mais comme il l'a mentionné à quelques reprises lors de sa rencontre avec les journalistes, l'issue finale n'a pas été celle que les joueurs attendaient, d'autant plus que la formation canadienne détenait une avance de 2-0 après la première moitié du match. Selon Piette, le premier but des Haïtiens, tôt en deuxième demie, a fait tourner le vent.

«D'abord, c'est un but qui est arrivé à un très mauvais moment, après le retour des vestiaires, qui est une erreur de notre part. C'est sûr que ça joue un peu sur le moral. Tu es rendu à 2-1, ce n'est pas un score très confortable. Haïti a cru en ses chances et il restait encore 40 minutes pour marquer seulement un but et amener le match en prolongation. Finalement, ça n'a pas été le cas. Le premier but a été le point tournant.»