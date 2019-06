 Copa América: le Pérou bat l'Uruguay et s'invite en demi-finale 

Le Pérou a décroché samedi le dernier billet pour les demi-finales de la Copa América en créant l'exploit face à l'Uruguay (0-0 ; 5 à 4 aux tirs au but) et affrontera le Chili mercredi, au lendemain du choc Brésil-Argentine.

Trois des quatre demi-finalistes ont atteint le dernier carré grâce à une victoire aux tirs au but après un match nul et vierge dans le temps réglementaire.

Seuls deux buts ont été marqués lors de ces quarts de finale - lors de la victoire 2-0 de l'Argentine sur le Venezuela - le plus faible total de l'histoire de la compétition.

Comme le Pérou, le Brésil et le Chili sont parvenus à se qualifier sans marquer le moindre but, éliminant respectivement le Paraguay et la Colombie.

Les Péruviens auront pour adversaire leur plus grand rival, le Chili, double tenant du titre, dans un « Clasico » du Pacifique qui promet d'être à couteaux tirés.

Mardi, Brésil et Argentine s'affronteront au Mineirao de Belo Horizonte, une finale avant la lettre avec l'une des plus grandes rivalités du football mondial.

Les deux équipes ne s'affrontaient pas dans le tournoi depuis la finale de 2007, remportée 3-0 par la Seleçao, son dernier trophée majeur en date.

Daniel Alves, capitaine de l'équipe actuelle du Brésil, avait marqué un but lors de cette finale.

Le choc de titans aura lieu mardi dans un stade Mineirao où la Seleçao a vécu la pire humiliation de son histoire, la raclée 7-1 face à l'Allemagne en demi-finales de ce même Mondial-2014.

Quarts de finale

Jeudi

À Porto Alegre : Brésil-Paraguay 0-0 (4-3 t. a. b.)

Vendredi

À Rio de Janeiro : Venezuela-Argentine 0-2

À Sao Paulo : Chili-Colombie 0-0 (5-4 t. a. b.)

Samedi

À Salvador : Pérou-Uruguay 0-0 (5-4 t. a. b.)

Demi-finales

Mardi

À Belo Horizonte 21 h 30 (0 h 30 GMT) : Brésil-Argentine

Mercredi

À Porto Alegre 21 h 30 (0 h 30 GMT) : Pérou-Chili