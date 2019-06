 Le départ éventuel de Christine Sinclair fera mal au Canada 

«Nous avons un groupe de joueuses au sein de cette équipe qui pratique les tirs de pénalité après chaque entraînement et plusieurs d'entre nous sont à l'aise à les prendre, a expliqué Sinclair après. Hedvig a arrêté le mien à la Coupe de l'Algarve il y a à peine deux mois. Je suis donc allée voir Janine et je lui ai demandé: "Si tu le veux, c'est à toi". Et elle m'a répondu: "Absolument".

Les similitudes sont que le Canada a perdu les deux matchs et que Sinclair et Gretzky sont des trésors nationaux. Mais ça s'arrête là.

Et dans un pays où le hockey est roi, les souvenirs des Jeux olympiques de Nagano en 1998 ont refait surface pour certains. À l'époque, un pays entier s'est questionné à savoir pourquoi Wayne Gretzky était assis sur le banc lorsque le Canada s'est incliné en tirs de barrage en demi-finale face à Dominik Hasek et à la République tchèque.

Alors, quand Janine Beckie, et non la capitaine porte-bonheur, s'est présentée pour tirer le penalty avec la possibilité de créer l'égalité 1-1 en huitièmes de finale, lundi, lors de la défaite du Canada face à la Suède à la Coupe du monde féminine, plusieurs ont remis la décision en question.

«Je lui ai demandé après le match si elle l'avait placé où elle le voulait et elle m'a dit oui. Et je lui ai répondu: "Alors tu ne pouvais rien faire de plus", a encore dit Sinclair. La gardienne a fait un arrêt formidable et il faut lui tirer notre chapeau.»

Beckie a confirmé que Sinclair lui avait demandé si elle voulait prendre le penalty à cause de ce qui s'était passé à la Coupe de l'Algarve.

«J'ai dit: "C'est à toi de décider". Et elle m'a dit de le prendre», a raconté Beckie.

Beckie ne change pas sa routine dans ces circonstances, ce dont les Suédois se souvenaient très bien.

«Je ne suis pas du genre à changer les choses. J'ai confiance en mon tir. J'y ai pensé au moment de l'exécuter, mais oui, elle a fait un formidable arrêt.»

L'entraîneur Kenneth Heiner-Moller a expliqué que le Canada ne tient pas une liste des joueuses pour faire les tirs de pénalité.

«C'est selon la sensation du moment, de qui va se lever et c'est ce que Janine a fait, a-t-il confié. C'est une chose difficile à faire. Je suis évidemment fière d'elle.

«C'était en fait un tir assez bon. Mais Hedvig a fait un excellent arrêt.»