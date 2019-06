 Mondial féminin: la France élimine le Brésil et passe en quarts 

Agence France-Presse

Le Havre Un suspense haletant, la VAR qui joue les premiers rôles et la capitaine qui sauve la France: les Bleues d'Amandine Henry ont arraché la victoire contre le Brésil (2-1, en prolongation) dimanche au Havre, pour s'envoler vers les quarts de finale de la Coupe du monde et un possible choc face aux États-Unis.

Le public du Stade Océane a explosé de joie après le but de la délivrance d'Henry, à la 106e minute, reprenant du bout du pied gauche un coup franc d'Amel Majri.

Agrandir Amandine Henry célèbre son but avec sa coéquipière Gaétane Thiney (17) PHOTO LUCY NICHOLSON, REUTERS

« C'était tendu, très très tendu contre un bel adversaire. On a tout donné, on n'a rien lâché... On l'a aussi eu à l'usure, c'est bien », a soufflé Corinne Diacre, sélectionneuse des Bleues, au micro de TF1. Les joueuses de Corinne Diacre disputeront leur quart vendredi (21 h) au Parc des Princes, contre les Américaines ou l'Espagne, qui jouent lundi à Reims à 18 h. La « Team USA », championne du monde en titre, ne cesse d'impressionner depuis le début de la compétition et fait figure de grande favorite. La France sera-t-elle galvanisée par sa victoire arrachée au forceps, pour donner encore plus de relief à ce Mondial qui suscite tant d'engouement ? Ce match de huitième de finale crispant entre la France et le Brésil fut un véritable ascenseur émotionnel, jusqu'au bout. La VAR électrique La cause de cette ambiance électrique ? La même que pour de nombreux matchs dans ce Mondial, le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, la fameuse VAR, qui provoque souvent flottement et inquiétude dans les travées des stades. C'est la VAR qui a rythmé la partie en première période comme en seconde. A la 23e minute, les supporters ont exulté après l'annonce par le « speaker » d'un but du haut de l'épaule de Valérie Gauvin, à l'issue d'un superbe mouvement de Kadidiatou Diani.

Agrandir Valérie Gauvin (à gauche) et la gardienne de but brésilienne Barbara. La Française a marqué sur ce jeu un but qui a été plus tard annulé. PHOTO LOIC VENANCE, AFP