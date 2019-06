Coupe du monde féminine: place aux choses sérieuses

Deuxième de son groupe, le Canada s'est quelque peu compliqué la tâche avec un huitième de finale contre la Suède et une possible rencontre avec l'Allemagne au tour suivant. Mais n'allons pas trop vite. Contre la Suède, Christine Sinclair et ses coéquipières devront offrir une performance plus constante que face aux Pays-Bas. « Nous avons déjà montré notre capacité à apprendre rapidement. Que ce soit aux Jeux de Londres ou de Rio, on a su rebondir rapidement après certains résultats », a expliqué Sinclair, qui compte maintenant 182 buts avec la sélection. La Suède a largement fait tourner son effectif lors de son dernier match de groupe face aux États-Unis. Sur la scène internationale, son dernier bon résultat remonte aux Jeux de Rio (médaille d'argent).

La force des Américaines