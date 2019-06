L'Impact blanchi par Orlando au stade Saputo

Le Portugais Nani, sur un penalty à la 27e minute, Tesho Akindele et Will Johnson ont été les artisans de cette explosion, et d'un premier gain du Orlando City SC (5-7-3) face à l'Impact depuis le 7 septembre 2016.

Depuis ce temps, l'Impact présentait une fiche de 5-0-1 contre la formation floridienne, incluant des victoires lors des quatre derniers rendez-vous, et ne lui avait donné que cinq buts lors de ces six parties.

Quant à l'Impact (7-7-3), il a été victime d'un sixième jeu blanc cette saison et d'un deuxième en trois matchs devant ses partisans.

L'explosion du Orlando City SC est venue de façon un peu inattendue, après 20 minutes ennuyantes au possible, lors desquelles aucune des deux équipes n'a provoqué quoi que ce soit.

Ce qui a suivi a résulté en la pire demie de l'Impact lors d'un match à domicile depuis que le LAFC avait inscrit quatre buts en deuxième mi-temps, le 21 avril 2018.

À la 26e minute, immédiatement après un superbe arrêt d'Evan Bush, le premier du match, Zakaria Diallo a été pris en défaut alors qu'il a touché le ballon de la main dans la surface de réparation à la suite d'un corner de Chris Mueller.

Nani a profité du penalty pour rompre l'égalité sur un tir que Bush est venu tout près de bloquer à sa droite.

Akindele a doublé l'avance des visiteurs à la 36e minute, à la suite d'une belle passe de Mueller.

Ce dernier et Joao Moulinho ont ensuite uni leurs efforts pour aider Johnson à marquer son premier but de la saison, à la 42e minute.

Pour donner une idée à quel point les visiteurs ont imposé leur volonté sur la troupe de Rémi Garde en première demie, ils comptaient sept tirs au but, dont cinq cadrés, après 45 minutes, contre un seul tir - non cadré - pour l'Impact.

La formation montréalaise a montré plus de tonus en deuxième demie et est même venue près d'inscrire un premier but à la 65e minute lorsque Anthony Jackson-Hamel a fait dévier un centre de Daniel Lovitz tout juste à la droite du gardien Brian Rowe.

Ce dernier a ensuite protégé son troisième blanchissage avec un arrêt spectaculaire de la main droite, sur un tir à bout portant de Saphir Taïder, après un beau centre de Jackson-Hamel, à la 85e minute.

Le prochain match de l'Impact aura lieu mercredi soir, au stade Saputo, contre les Sounders de Seattle, l'une des bonnes formations dans l'Association Ouest.

Ce sera la dernière partie de l'Impact avant la pause internationale.