 Madrid inondé de Britanniques pour la finale de la Ligue des champions 

Le rouge de Liverpool et le blanc de Tottenham ont coloré ce samedi les rues de Madrid, où des partisans des deux clubs déambulaient en chantant, buvaient de la bière aux terrasses par 32 degrés ou exhibaient désespérément des pancartes « buy tickets » (« j'achète des entrées »).

Au stade Metropolitano de l'Atlético, la « coupe aux grandes oreilles » va changer de terre d'accueil pour rejoindre l'Angleterre, après trois saisons de mainmise du Real Madrid de Zinédine Zidane et cinq années consécutives de monopole espagnol.

Kemam Kalkavar, ingénieur de 50 ans originaire de Turquie et fervent supporteur de Liverpool, avait pris spécialement l'avion depuis Ankara avec des amis, et se disait prêt à payer 5000 euros (environ 7500 dollars canadiens) pour une entrée, car « regarder le match à l'intérieur du stade c'est bien plus passionnant ».

Vendredi, une Vénézuélienne avait été interpellée sur la Puerta del Sol pour avoir vendu à un citoyen roumain deux faux billets à 4200 euros chacun. Et la police a annoncé « deux nouvelles arrestations pour vente de fausses entrées aux abords de la zone de rencontre des supporteurs du Liverpool ».

Opulente Premier League

Sur le terrain, qui prendra le pouvoir ? Liverpool, quintuple champion d'Europe, battu en finale l'an dernier par le Real (3-1) et entraîné par le charismatique technicien allemand Jürgen Klopp ? Ou bien l'étonnant Tottenham de l'Argentin Mauricio Pochettino, un club qui vit sa première finale de C1 et brigue un premier sacre ?