 Coupe du monde féminine de la FIFA: espoirs, fierté et fébrilité 

Gabrielle Carle était âgée de 16 ans lors de la Coupe du monde féminine disputée au Canada, en 2015. À quelques semaines de participer aux Jeux panaméricains, la jeune joueuse n'allait certainement pas rater le seul passage de l'équipe canadienne, au Stade olympique, à Montréal.

« J'étais tellement heureuse de pouvoir les voir [contre les Pays-Bas] et mon rêve était de faire partie de cette équipe-là. Je voyais mes idoles, mais je ne me doutais pas que, dans quatre ans, j'allais être en France. »

De spectatrice, Carle est depuis devenue membre à part entière de la sélection aux côtés de ses idoles : Christine Sinclair, bien entendu, mais aussi les plus jeunes Ashley Lawrence, Kadeisha Buchanan ou Jesse Fleming. Elle sera la seule joueuse du Québec, parmi les 23, à disputer la Coupe du monde en France (7 juin-7 juillet).

La joueuse de Lévis a obtenu sa première sélection chez les séniors en décembre 2015. Depuis, elle a disputé 13 matchs, dont 4 titularisations, inscrit 1 but et réussi 1 passe décisive. Celle qui a participé aux Mondiaux U17 et U20 faisait aussi partie des réservistes lors des Jeux de Rio en 2016. Sa présence à la Coupe du monde s'inscrit donc dans une certaine logique, mais la confirmation de « ce rêve » n'est survenue que le 25 mai.

« Ce n'était pas confirmé jusque-là, mais, comme on était déjà en Espagne, on se doutait toutes que ça allait être nous. Finalement, ils ont fait une annonce collective », dit-elle. Et qu'a-t-elle fait dans les instants suivants ? A-t-elle appelé ses amis ou sa famille ? « Je vais avoir l'air d'une mauvaise enfant, mais je savais que ça allait sortir après. Je me suis dit qu'ils allaient le voir à ce moment-là. J'ai attendu et, après, ils m'ont contactée pour me féliciter. »

Carle fait partie des quatre joueuses de l'équipe à fréquenter une université américaine. Gabby, comme on l'appelle à Florida State, étudie en physiologie de l'exercice et se dirige vers la médecine. L'ancienne joueuse du Dynamo de Québec a d'ailleurs été récompensée en 2018 pour ses résultats scolaires.

« Ç'a toujours été quelque chose d'important dans ma vie. Ça vient principalement de ce que mes parents m'ont inculqué », confie-t-elle.

« Quand j'étais plus jeune, mon père faisait des blagues : "Que je ne te voie pas lâcher l'école pour aller jouer au soccer !" J'ai du plaisir à apprendre et à performer dans les études autant que dans le sport. » - Gabrielle Carle

Sur le terrain, justement, elle a remporté le Championnat universitaire américain en décembre 2018. Au passage, son séjour avec les Seminoles lui a réservé une surprise quant à son positionnement. Comme Josée Bélanger, par le passé, ou Amandine Pierre-Louis, aujourd'hui dans la National Women's Soccer League (NWSL), l'ancienne attaquante a dû reculer sur le terrain.

« Jamais je ne me serais attendue à jouer en défense. Mon coach m'a d'abord dit que j'allais évoluer en attaque, sur un côté, mais notre arrière latérale s'est gravement blessée. J'étais la seule qui pouvait la remplacer. Finalement, je n'ai pas détesté ça et j'ai vu que j'étais pas pire. En équipe nationale, John [Herdman] m'a toujours dit qu'un jour, je devrais devenir milieu de terrain. Tranquillement, la transition s'est opérée et je peux maintenant jouer à trois positions. »

Sinclair, « une légende humble »

Carle et l'équipe canadienne se trouvaient à Saint-Sébastien, en Espagne, au moment de l'entrevue. L'heure est aux dernières retouches après deux matchs amicaux face au Mexique (3-0) et à l'Espagne (0-0). L'équipe n'a pas perdu en huit rencontres, ce qui constitue la quatrième séquence parmi les plus longues de son histoire.

« On a dominé et on a bien joué contre le Mexique. L'Espagne était plus forte physiquement, techniquement et tactiquement, mais le match a montré qu'on est prêtes pour ce qui s'en vient. » - Gabrielle Carle

Ce qui s'en vient, c'est une phase de groupes qui opposera le Canada au Cameroun, à la Nouvelle-Zélande et aux Pays-Bas. Les deux premiers sont automatiquement qualifiés, tout comme quatre des six meilleurs troisièmes. « Si on joue notre jeu et qu'on performe au niveau qui est le nôtre depuis le début de cette année, on devrait avoir de bons résultats contre ces équipes. »

Il y a une nouveauté et une constante au sein de la sélection canadienne. La nouveauté, c'est l'entraîneur Kenneth Heiner-Moller, qui a remplacé Herdman au début de l'année 2018. La succession n'était pas facile puisque, lors du mandat de Herdman, l'équipe a notamment remporté deux médailles de bronze lors des Jeux de Londres et de Rio. Heiner-Moller a été son assistant entre 2015 et 2018.

« C'est une continuité, confirme Carle. Kenneth a repris le travail de John, mais il le fait à sa façon et avec un style de coaching complètement différent. Dans la manière d'interagir avec les joueuses, John était une personne qui allait dans les émotions. Kenneth est plus calme et plus posé. »

La constante dans l'équipe, c'est évidemment Sinclair qui, à 35 ans, disputera sa cinquième phase finale. En France, elle pourrait battre le record de buts internationaux que détient l'Américaine Abby Wambach (184). Il lui faudra marquer à quatre reprises pour y arriver.

« Christine est l'une des meilleures joueuses et une légende, autant au niveau du soccer canadien que dans le monde. Mais, quand tu es avec elle, tu ne le devinerais jamais. Elle est tellement humble, terre à terre et facile d'approche. C'est une leader qui n'a pas nécessairement besoin de parler, mais si tu lui demandes un conseil, ça va lui faire plaisir de répondre. »

Le Canada disputera son premier match le 10 juin, à 15 h, à Montpellier. Le rêve commencera enfin pour Carle.

« La plus belle place sur le terrain »