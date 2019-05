 Le défenseur de l'Impact Jukka Raitala est sélectionné par la Finlande 

Le défenseur de l'Impact de Montréal Jukka Raitala a été sélectionné par l'équipe nationale de la Finlande en vue des deux matchs de qualification pour l'Euro 2020 qu'elle disputera à la Bosnie-Herzégovine, le 8 juin, à Tampere, et contre le Lichtenstein, le 11 juin, à Vaduz.

Raitala, âgé de 30 ans, a disputé 43 matchs avec la Finlande. Sa première sélection remonte à 2009, dans un duel amical contre le Japon. Il a pris part à plusieurs matchs de qualification pour la Coupe du monde et l'Euro, en plus de jouer des matchs de la Ligue des Nations de l'UEFA et de la Coupe Baltique.

Il a aussi fait partie du système de développement de la sélection nationale avec les U17, U19 et U21, étant nommé joueur par excellence des moins de 21 ans en 2009.