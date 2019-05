Gold Cup: deux joueurs de l'Impact avec le Canada

Le défenseur Zachary Brault-Guillard et le milieu de terrain Samuel Piette ont été sélectionnés pour participer à la Gold Cup, qui aura lieu du 15 juin au 7 juillet aux États-Unis, a annoncé l'entraîneur-chef de l'équipe nationale masculine canadienne John Herdman.

Cette saison en MLS, Piette a été nommé sur le onze partant de l'Impact pour 15 matchs, tandis que Brault-Guillard a disputé huit matchs, dont six à titre de partant.

Piette, qui est âgé de 24 ans, a récolté trois passes décisives en 41 matchs, dont 27 titularisations, avec l'équipe nationale canadienne. Il a notamment pris part à la Gold Cup en 2017, et avait été nommé sur le onze de départ pour les quatre matchs de l'équipe canadienne lors du tournoi. Il a également participé aux éditions 2013 et 2015 de la Gold Cup et a disputé des matchs de qualifications pour la Coupe du monde en 2018.