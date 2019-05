Impact: Ignacio Piatti absent face au Real Salt Lake

Piatti avait agi à titre de partant vendredi contre le Los Angeles Football Club et a joué pendant 64 minutes.

Toutefois, après la rencontre, Piatti a dit avoir ressenti des douleurs au genou droit, le même où il s'était blessé le 16 mars contre le Orlando City SC.

L'Argentin a raté les séances d'entraînement de l'équipe lundi et mardi.

Piatti n'a participé qu'à cinq matchs cette saison et a raté dix rencontres d'affilée, du 30 mars au 11 mai. Il totalise trois buts, marqués lors des trois premières parties de la saison.

L'attaquant Orji Okwonkwo, qui s'est blessé à une jambe en première demie du match de vendredi, est également absent.

Par ailleurs, la visite du Real Salt Lake marque le retour au jeu du milieu de terrain Samuel Piette après une suspension d'une partie pour accumulation de cartons jaunes, et de l'attaquant Omar Browne après une absence de deux parties. Browne faisait partie de la formation partante.

L'Impact (6-6-3) amorce une séquence de trois matchs à domicile en une semaine avant de prendre congé pour la pause internationale, qui s'ébranle le 10 juin.

Les hommes de Rémi Garde tentent de mettre fin à une séquence de trois parties sans victoire - deux revers entrecoupés d'un match nul - et n'ont pas gagné depuis le 8 mai. Ils avaient alors défait les Red Bulls de New York 2-1, au New Jersey.