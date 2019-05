Le Bayern Munich s'offre un 7e titre consécutif

« Kaiser Franck » est entré à l'heure de jeu (61 e ) sous les acclamations, avant d'enflammer définitivement l'Allianz Arena avec le quatrième but (4-1, 72 e ) marqué de près après un exploit personnel dans la surface.

La démonstration contre Francfort (5-1) a permis à Arjen Robben et Franck Ribéry, 35 et 36 ans, de dire adieu en beauté à la Bundesliga, devant leur public.

Franck Ribéry a célébré son but en enlevant son chandail.

Robben, qui piaffait comme un junior sur la ligne de touche, est entré à la 67 e minute, et a pris sa part des ovations en clôturant le score (5-1, 78 e ).

Arjen Robben voulait lui aussi souligner son dernier match avec un but.

Les Bavarois terminent avec deux points d'avance sur le Borussia Dortmund, qui a gagné 2-0 en déplacement à Mönchengladbach.

Un match nul à domicile suffisait au « Rekordmeister » pour empocher le 29e titre de son histoire, mais le Bayern n'a pas fait de détails. Kingsley Coman s'est chargé de donner le ton dès la 4e minute, en ouvrant le score d'une belle reprise sans contrôle sur un service de Müller (1-0). David Alaba (53e) et Renato Sanches (58e) ont complété la marque. Le Français Sébastien Haller avait égalisé (1-1) à la 50e minute.

Malaise diffus

Avant le coup d'envoi, le Bayern avait préparé pour « Rib et Rob » (et pour Rafinha, qui quitte également le club) une brève cérémonie d'hommage. Mais ils ont ensuite pris la direction du banc de touche, laissant la place à leurs successeurs désignés Coman et Serge Gnabry.