 Manchester City entre dans la légende du soccer anglais 

Il y a un an, les « Citizens » avaient bousculé les normes anglaises, battant notamment le record de points (100) et remportant le titre à cinq journées de la fin du championnat. Poussés jusqu'au bout par Liverpool cette saison, les Mancuniens ont amassé 98 points et gardent encore l'oeil sur un historique triplé domestique.

Déjà détenteurs de la Coupe de la Ligue, les champions doivent encore disputer la finale de la Coupe d'Angleterre samedi prochain contre Watford. Un triplé serait un exploit qui n'a encore jamais été réalisé en Angleterre.

« Je pense que c'était la Premier League la plus difficile et la plus dure de tous les temps », a réagi le capitaine Vincent Kompany au micro de Sky Sports. « Liverpool était exceptionnel. [...] Ils ne méritaient pas de perdre. Cela me rend encore plus heureux que nous ayons lutté contre une si bonne équipe toute la saison. Nous étions dos au mur. »

Les Mancuniens n'ont en effet pas pu se reposer cette saison, tant la concurrence des « Reds », à nouveau finalistes de la Ligue des champions ce printemps, a été rude.

Sang froid

En battant Wolverhampton à Anfield dimanche grâce à un doublé de Mané (2-0), Jürgen Klopp et sa troupe ont fait leur part du travail, remportant un neuvième match de suite en attendant un dérapage mancunien.

Mais les Citizens ont tenu la route : ils ont remporté à l'Amex Stadium leur quatorzième match de championnat consécutif depuis février. Une série parfaite qui leur a notamment permis de remonter un déficit de cinq points fin janvier.

L'écart était de sept longueurs fin décembre : « C'est ma plus grande satisfaction en tant que manager », avait expliqué Guardiola avant la rencontre. « Quand on a sept points de retard, on peut se dire : "C'est fini." Nous, nous avons fait le contraire. »

« City » a en effet fait preuve cette saison d'une mentalité et d'une détermination sans faille, à l'image de sa victoire à Brighton.

Derrière Liverpool à la suite du premier but de Mané (18e) et menés suite à une tête de Murray sur corner (27e), les Citizens ont très mal débuté cette dernière journée.

Mais sans paniquer, ils ont immédiatement réagi pour égaliser, Agüero glissant le ballon entre les jambes de Ryan (28e). Puis Laporte a surgi sur un corner pour remettre le titre dans les mains de ses coéquipiers (38e). Mahrez a définitivement libéré les siens peu après l'heure de jeu (63e), puis Gündogan y est allé de son but (72e) pour conclure une belle après-midi sous le soleil.

Les Reds champions... vingt minutes