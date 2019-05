L'Impact s'écrase à Cincinnati

Lors de ses cinq dernières sorties, le FC Cincinnati avait été incapable d'inscrire le moindre but. La disette, longue de 528 minutes, s'est terminée dès la septième minute de jeu lorsque Allan Cruz a déjoué Evan Bush d'un tir qui a d'abord donné sur la barre horizontale à la droite du gardien de l'Impact.

Le FC Cincinnati a marqué ses deux buts à l'aide de seulement deux tirs cadrés. L'Impact a dirigé 11 tirs vers le filet adverse, dont trois ont touché la cible. La troupe montréalaise a également profité de six tirs de coin.

De son côté, l'Impact n'a pas réussi à compléter une semaine parfaite à l'étranger après sa belle victoire face aux Red Bulls de New York mercredi soir. La formation montréalaise avait une chance d'inscrire une cinquième victoire à l'extérieur de Montréal cette saison, et une troisième d'affilée en terrain ennemi, ce qui aurait constitué deux records d'équipe pour une même saison.

Damet, un ancien de l'Académie de l'Impact de Montréal nommé au poste mardi, a vu sa troupe mettre fin à une séquence de sept matchs sans victoire. Cette série s'insuccès s'était amorcée après un gain de 2-0 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre le 24 mars et incluait six revers dont cinq consécutifs.

PHOTO ALBERT CESARE, ASSOCIATED PRESS

L'attaquant nigérian, qui était entré dans la rencontre 12 minutes plus tôt à la place de Micheal Azira, a inscrit son deuxième but de la saison, et son premier depuis le 16 mars. Il y est parvenu en faisant dévier de la tête une belle passe de Maximiliano Urruti derrière le gardien Spencer Richey.

Ce but ne faisait toutefois que couper de moitié l'avance du FC Cincinnati, qui avait porté le score 2-0 pendant la 62e minute à l'aide d'un but de Fatai Alashe, à la suite d'une défaillance défensive de l'Impact.

Malgré une pression soutenue, une chance de qualité pour Anthony Jackson-Hamel pendant la 90e minute de jeu et six minutes de temps ajouté, les hommes de Rémi Garde n'ont pas obtenu le but qui leur aurait permis de récolter au moins un point au classement.

L'Impact aura toute la semaine pour se préparer pour son prochain match, qui aura lieu samedi au stade Saputo contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.