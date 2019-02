L'Impact vise de grandes choses en 2019

Profitant d'une courte pause dans son calendrier préparatoire, l'Impact a présenté son nouveau chandail, mais il a surtout lancé deux importants messages aux partisans : il souhaite s'insérer parmi les meilleurs clubs de la MLS et aussi augmenter sa visibilité à travers le Québec.

Lors de ses premiers pas à la barre de l'Impact, l'an dernier, l'entraîneur-chef Rémi Garde avait essuyé quelques critiques avant de finalement trouver son élan. Malgré une bonne deuxième moitié de saison, l'équipe avait terminé septième dans l'Association Est et avait raté les séries pour une deuxième année consécutive.

À peine trois mois plus tard, Garde estime maintenant que la formation montréalaise n'est pas si loin d'une conquête de la Coupe MLS. Les départs d'Alejandro Silva, Rod Fanni et Matteo Mancosu auraient pu compliquer sa tâche, mais les arrivées de Maximiliano Urruti, Harry Novillo et le retour en santé de Zakaria Diallo semblent avoir insufflé un vent de confiance chez l'entraîneur-chef français.

« Je pense sincèrement que nous ne sommes pas si loin que ça. Très honnêtement, a-t-il déclaré sous les applaudissements de plus de 1000 spectateurs. Je crois que l'équipe avec laquelle j'ai commencé cette seconde saison est plus ambitieuse et plus confiante en elle. Si nous arrivons à rester sur la lancée de notre deuxième moitié de saison, pourquoi pas. »

L'entraîneur-chef de l'Impact a ajouté que des équipes pouvaient être considérées comme favorites en début de saison, mais que la ligue est très homogène.

« Nous partons avec beaucoup d'ambition, comme toutes les autres équipes, mais je crois que les chances sont plus élevées que dans d'autres championnats », a-t-il dit.

Garde n'a pas caché que l'équipe cherchait à s'améliorer en attaque - et les rumeurs semblent de plus en plus persistantes concernant l'attaquant nigérien Orji Okwonkwo - mais il comprend que la MLS est munie d'un plafond salarial, ce qui peut mettre des bâtons dans les roues d'une équipe qui aspire aux grands honneurs.

Néanmoins, Garde est d'avis que sur le terrain, une belle chimie est en train de se créer et il continue à travailler avec les joueurs encore présents dans la formation. Après avoir disputé deux matchs préparatoires, l'Impact se dirigera vers la Floride pour amorcer la deuxième portion de son calendrier.

« J'ai un mélange de joueurs qui ont l'expérience de la MLS et d'autres jeunes joueurs avec qui je travaillerai une année de plus. Je l'ai dit plusieurs fois, je suis très impatient de travailler avec ce groupe parce que je sens que nous sommes en train de passer à une autre étape. Je l'espère sincèrement », a affirmé Garde.

Parallèlement à ce qui se passe sur le terrain, le nouveau président de l'Impact, Kevin Gilmore, n'a pas mis de temps à annoncer ses couleurs. Gilmore, qui a développé pendant sa carrière une très bonne connaissance des opérations sportives d'une équipe, espère établir un plan d'affaires solide qui permettra notamment au Bleu-blanc-noir de prendre sa place dans le marché québécois.

« Nous oeuvrons dans une des cinq grandes ligues en Amérique du Nord et nous évoluons dans un des meilleurs marchés sportifs. Tout ce que nous ferons à partir de maintenant va le refléter, a-t-il mentionné. Je pourrais partager avec vous les idées et concepts sur lesquels nous travaillons depuis mon arrivée, mais j'ai toujours préféré les appliquer et ensuite en parler plutôt que l'inverse. »

Bien qu'en constante amélioration, le soccer n'est peut-être pas aussi ancré dans les racines québécoises que le hockey ou le football. Gilmore a toutefois la ferme intention de changer l'approche de l'Impact envers ses partisans, en rendant les joueurs plus accessibles et en créant un pont sur les plateformes digitales.

L'Impact lancera sa saison contre les Earthquakes à San Jose le 2 mars, dans ce qui sera la première de six parties à l'étranger pour amorcer la campagne.