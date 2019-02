Le défenseur latéral droit québécois Zachary Brault-Guillard se joint à l'Impact de Montréal pour la saison 2019 à la suite d'une entente de prêt avec l'Olympique Lyonnais. Cette acquisition sera confirmée après la réception de son certificat de transfert international et de son examen médical.

Brault-Guillard, âgé de 20 ans, jouait le rôle de capitaine au sein de l'équipe de réserve de l'OL depuis août 2018, en Championnat national 2, après avoir signé son premier contrat professionnel avec le club de Ligue 1 en mai 2018.

Il avait aussi porté le brassard alors qu'il évoluait avec l'équipe lyonnaise des U19. Il a notamment été titularisé pour cinq matchs en UEFA Youth League en 2016, au sein d'un groupe comprenant également la Juventus, Séville et le Dinamo Zagreb.

«Zachary vient renforcer le secteur défensif de l'Impact, a commenté l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. C'est un défenseur latéral qui a le potentiel pour progresser au contact quotidien des autres joueurs professionnels de l'Impact.»

Né en Haïti et adopté par un Québécois et une Française, Brault-Guillard a grandi à Montréal jusqu'à l'âge de sept ans avant de déménager en France. Il est notamment passé par les clubs Lagnieu et Ain Sud, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, avant de faire son entrée à l'académie de l'Olympique Lyonnais au sein des U13.

«Mon objectif est de disputer tous les matchs si possible et de m'imposer comme arrière droit ou à un autre poste, a précisé Brault-Guillard. Ça c'est l'entraîneur qui décidera. Je sais qu'il y a Bacary Sagna qui occupe mon poste et il constitue une grosse concurrence. Mais c'est une source de motivation pour moi.»

Sur la scène internationale, il a disputé deux matchs avec l'équipe nationale canadienne, faisant ses débuts en octobre 2018 contre la Dominique lors d'un match de qualification de la Ligue des nations de la Concacaf. Il avait auparavant joué trois matchs avec l'équipe U20 au Championnat des moins de 20 ans de la Concacaf, au Costa Rica en 2017. Il s'est joint au programme canadien en 2016 à l'âge de 17 ans.