 Toujours pas de nouvelles du joueur de soccer disparu à bord d'un avion 

Les paroles de l'attaquant de 28 ans, transmises via la messagerie WhatsApp et révélées mardi soir par le quotidien sportif argentin Olé, apparaissent rétrospectivement glaçantes, mais sont prononcées sur un ton assez calme, et ponctuées de bâillements.

«Je suis dans l'avion, on dirait qu'il va tomber en morceaux, et je pars pour Cardiff», dit Sala. «Si dans une heure et demie vous n'avez plus de nouvelles de moi, je ne sais pas si on va envoyer des gens pour me rechercher, parce qu'on ne va pas me trouver, sachez-le. Papa, qu'est-ce que j'ai peur !», ajoute-t-il, sur un fond sonore évoquant celui d'un aéronef.

La légende du ballon rond Diego Maradona, lui, a tenté de conjurer cette «malchance terrible» en disant espérer, sur un ton désabusé, que l'avion de tourisme se soit «trompé d'aéroport et qu'on le retrouvera vivant», dans un message audio relayé par le journaliste Martin Arevalo sur Instagram. Une fausse piste puisque les autorités britanniques avaient assuré avoir «appelé tous les terrains d'aviation du sud de l'Angleterre pour savoir si (l'avion) y avait atterri».

Le monomoteur Piper PA-46 Malibu emprunté par le joueur, effectuant le trajet Nantes-Cardiff, a disparu des radars lundi soir vers 16h20, à une vingtaine de km au nord de l'île anglo-normande de Guernesey. Le contrôle aérien de l'île voisine de Jersey avait précisé lundi soir que l'avion et ses deux occupants, qui volaient dans un premier temps à 5000 pieds, avaient demandé à descendre et évoluaient à 2300 pieds avant d'échapper aux radars.

Les recherches, entamées lundi soir, ont duré «quinze heures» et couvert près de 3000 kilomètres carrés, selon la police.

Elles ont dû être interrompues mardi au coucher du soleil, reportant de plusieurs précieuses heures les chances de détecter tout signe de vie. Sous la direction des garde-côtes de Guernesey, avec des moyens britanniques et français, ces recherches devaient reprendre mercredi dès l'aube pour tenter de localiser d'éventuels débris.

«Penser au pire»