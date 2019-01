 Impact: Kevin Gilmore remplace Joey Saputo à la présidence 

Saputo a expliqué que l'organisation montréalaise a besoin d'un «changement majeur» pour lui permettre de grandir, d'évoluer et de continuer de faire mieux.

Or, a-t-il ajouté, un tel changement commence à la tête de l'organisation avec un président complètement dédié et dévoué aux succès de l'Impact dans le quotidien.

«On a eu la chance de travailler ensemble sur un autre dossier et j'ai vu qu'il y avait une certaine synergie, et je me sentais très à l'aise à ce niveau-là. J'étais prêt à donner la relève à quelqu'un d'autre, c'était le bon moment pour le faire», a expliqué Saputo, pour expliquer le choix de son successeur et sa décision.

Joey Saputo, 54 ans, a fondé l'Impact en 1993. À titre de président, il a piloté la construction du stade Saputo en 2008, son agrandissement en 2012 et l'entrée de l'équipe en MLS, aussi en 2012. Il restera le propriétaire du onze montréalais et de l'équipe de soccer de Bologne, qui évolue dans le championnat italien.

Kevin Gilmore, qui agissait comme consultant pour l'Impact, est surtout connu pour son mandat comme vice-président exécutif et chef de l'exploitation avec le Canadien de Montréal, de 2011 à 2016. Il avait auparavant travaillé avec les Mighty Ducks d'Anaheim et les Kings de Los Angeles (LNH), ainsi que les Angels d'Anaheim (MLB). Il a également supervisé le développement d'un aréna et d'un projet immobilier en Chine pour le groupe Anschutz, entre 2006 et 2009.

Assis à la droite de Saputo, Gilmore a affirmé que le soccer professionnel, via la MLS, a clairement pris sa place parmi les grandes ligues professionnelles, et que les indices de croissance démontrent clairement que ce n'est que le début.

«Ceci est une période excitante et dynamique pour la ligue et pour le club, a aussi déclaré Gilmore. Ici, à Montréal, nous devons préparer et structurer cette organisation de façon à profiter pleinement de cette croissance.»

- Avec La Presse canadienne