L'attaquant étoile du D. C. United Wayne Rooney aurait été arrêté le 16 décembre pour ivresse et désordre sur la voie publique dans le comté de Loudoun, en Virginie, a rapporté dimanche la chaîne de télévision ABC7 WJLA.

Rooney a été mis en état d'arrestation par l'autorité aéroportuaire de Washington, avant d'être remis en liberté avec promesse de comparaître.

L'attaquant, qui ne peut consommer d'alcool pendant 15 mois au Royaume-Uni, n'a pas eu à verser de caution.

Rooney, l'ex-capitaine de la sélection anglaise, s'est joint au D. C. United l'été dernier. Le joueur âgé de 33 ans a inscrit 12 buts et récolté six mentions d'aide à sa première campagne avec le club de la Major League Soccer.