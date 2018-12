 Évasion fiscale: Cristiano Ronaldo comparaîtra le 21 janvier 

Associated Press Madrid

Ronaldo devrait plaider coupable et écoper d'une peine de deux ans avec sursis, après avoir conclu une entente avec le procureur général et le fisc espagnols plus tôt cette année.

Cette entente stipule également que Ronaldo doit verser une amende de près de 22 millions US pour sa réduction de peine.

En Espagne, un juge peut décréter une peine avec sursis lorsqu'elle est de deux ans ou moins pour un premier délit.

L'an dernier, le procureur général a inculpé Ronaldo de quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale pour la période allant de 2011 et 2014, totalisant 16,5 millions. Ronaldo a été accusé d'avoir utilisé des compagnies-écrans situées à l'extérieur de l'Espagne pour blanchir des revenus tirés de ses droits d'image.

L'acte d'accusation ne porte pas sur le salaire qu'il percevait de son ex-club, le Real Madrid.

Ronaldo a quitté le Real afin de se joindre à la Juventus de Turin l'été dernier.

En 2016, l'attaquant du FC Barcelone Lionel Messi a écopé d'une peine d'emprisonnement de 21 mois avec sursis après avoir été reconnu coupable d'évasion fiscale totalisant 4,6 millions.