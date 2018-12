Zlatan Ibrahimovic reste avec le Galaxy

Ce règlement de la Major League Soccer (MLS) permet à une équipe de conclure des ententes avec un maximum de trois joueurs dont le salaire est exclu de la masse salariale.

Ibrahimovic a été nommé le nouveau venu de l'année en MLS après avoir inscrit 22 buts et récolté 10 mentions d'assistance en 27 parties cette saison. Il est devenu seulement le troisième joueur de l'histoire de la ligue à atteindre le plateau des 20 buts et 10 passes dans une même saison. Le Galaxy a présenté une fiche de 9-2-4 lorsqu'il a noirci la feuille de pointage. Le Suédois a aussi été nommé sur l'équipe d'étoiles de la MLS et a réussi le plus beau but de l'année dans le circuit Garber.

Ibrahimovic a rejoint Cristiano Ronaldo et Lionel Messi dans le groupe exclusif des joueurs actifs qui ont marqué 500 buts avec leur club et leur sélection nationale le 15 septembre, lorsqu'il a trouvé le fond de la cage du Toronto FC.