 Repêchage d'expansion: le FC Cincinnati puisera-t-il chez l'Impact ? 

DES OPTIONS MONTRÉALAISES POUR CINCINNATI

Rod Fanni et Bacary Sagna figurent sur la liste des joueurs non protégés, mais on imagine que Cincinnati ne gaspillera pas un choix pour des joueurs sans contrat qui ne sont guère enclins à déménager. Toujours en défense, l'Impact n'a pas protégé Rudy Camacho et Zakaria Diallo. Le premier touche un salaire extrêmement élevé (650 000 $) tandis que le second (299 250 $) n'a pas disputé le moindre match l'an dernier en raison d'une sérieuse blessure au tendon d'Achille. Micheal Azira peut rendre de bons services à un salaire décent (125 000 $), tout comme l'arrière droit Chris Duvall, qui compte plus de 100 matchs d'expérience dans la MLS. Anthony Jackson-Hamel, qui est encore jeune (25 ans), peut aussi être un bon pari - à un bon prix -, derrière l'expérimenté attaquant Fanendo Adi. À noter que Victor Cabrera et Jeisson Vargas ont été protégés par l'Impact. Le défenseur argentin, rarement aperçu en deuxième moitié de saison et très bas dans la hiérarchie, devrait être transféré cet hiver.

QUELS SONT LES RÈGLEMENTS ?

À 14 h, le FC Cincinnati sélectionnera cinq joueurs parmi un bassin de 255. Ce chiffre est moins élevé que les années précédentes, puisque les équipes ayant perdu un joueur l'an dernier sont exemptées. Cincinnati recevra tout de même une compensation financière en raison de l'absence de Columbus, Kansas City, San Jose, Seattle et Toronto. La liste complète a été dévoilée hier après-midi alors que les 18 formations ont protégé 11 joueurs de leur effectif. Comme l'an dernier, les membres du programme Génération Adidas et les joueurs formés au club faisant partie de la Liste de joueurs additionnels ou de la Liste réserve sont automatiquement protégés. Les joueurs avec une clause de non-échange doivent être protégés par leur club. À noter qu'une équipe ne peut pas perdre plus d'un joueur.

QUELLE STRATÉGIE POUR CINCINNATI ?

La stratégie du FC Cincinnati devrait ressembler à celle du Los Angeles FC avec un mélange de jeunes choix peu onéreux, de joueurs d'expérience et quelques sélections qui serviront ensuite à réaliser des transactions. On se rappelle, qu'en 2016, Atlanta et Minnesota avaient échangé la moitié de leurs choix avant le début de leur première saison.

QUELLE EST L'HISTOIRE DU FC CINCINNATI ?

Fondé en 2015, le FC Cincinnati n'a pas mis de temps à faire parler de lui. Avec Carl Lindner III, haut dirigeant de la société de portefeuille American Financial Group à sa tête, il était évident que le club de l'Ohio allait nourrir des ambitions de très haut niveau. En USL, l'équipe a rapidement et régulièrement attiré des foules de plus de 20 000 personnes. L'épopée en Coupe des États-Unis, en 2017, a été une formidable carte de visite dans la course à l'expansion. L'équipe évolue aujourd'hui au Nippert Stadium de l'Université de Cincinnati, mais déménagera dans un stade de plus de 25 000 places en 2021. Dix joueurs sont pour l'instant sous contrat, dont l'ancien Montréalais Blake Smith, l'Argentin Emmanuel Ledesma et l'ex-buteur de Portland Adi.

2

Deux des cinq joueurs choisis par le Los Angeles FC lors du repêchage de 2017 évoluent encore en Californie. Le gardien Tyler Miller a disputé 33 matchs cette année, tandis que le jeune attaquant Latif Blessing a inscrit cinq buts et récolté six passes décisives. L'option du contrat de Marco Urena en vue de la saison 2019 n'a pas été levée. Finalement, on se rappelle que les deux autres choix, Raheem Edwards et Jukka Raitala, avaient été envoyés à l'Impact en retour de Laurent Ciman. Le défenseur belge a ensuite été transféré à Dijon pour une somme de 500 000 $.

ET LA SUITE ?

Avec la croissance rapide de la ligue, les repêchages d'expansion vont devenir une habitude post-Coupe MLS. Après Atlanta, Minnesota, Los Angeles FC et Cincinnati depuis 2017, voilà que Nashville et Miami intégreront la ligue en 2020. Austin devrait aussi y faire son entrée dans deux ans en tant qu'équipe d'expansion plutôt qu'en raison du déménagement du Crew de Columbus. Finalement, une 28e équipe sera annoncée dans les 12 prochains mois.

JOUEURS PROTÉGÉS PAR L'IMPACT

Evan Bush, Victor Cabrera, Daniel Lovitz, Jukka Raitala, Ken Krolicki, Nacho Piatti, Samuel Piette, Alejandro Silva, Saphir Taïder, Jeisson Vargas, Max Urruti

JOUEURS FORMÉS AU CLUB AUTOMATIQUEMENT PROTÉGÉS

Shamit Shome, David Choinière, Mathieu Choinière, Jason Beaulieu, Louis Béland-Goyette, James Pantemis, Thomas Meilleur-Giguère

JOUEURS NON PROTÉGÉS PAR L'IMPACT

Quincy Amarikwa, Micheal Azira, Rudy Camacho, Zakaria Diallo, Clément Diop, Chris Duvall, Rod Fanni, Kyle Fisher, Anthony Jackson-Hamel, Matteo Mancosu, Michael Petrasso, Bacary Sagna, Michael Salazar