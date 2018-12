 Cristiano Ronaldo invite Messi: «J'aimerais qu'il vienne en Italie» 

« J'aimerais qu'il vienne en Italie un jour. J'espère qu'il acceptera le défi comme moi, mais s'il est heureux (à Barcelone où il a évolué durant tout sa carrière professionnelle), alors je respecte cela », a dit à la Gazzetta dello Sport l'ex-attaquant du Real Madrid, transféré cet été à la Juve après neuf saisons dans la capitale espagnole.

« J'ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, au Portugal et pour mon équipe nationale, alors qu'il est toujours en Espagne », a énuméré le quintuple ballon d'or. « Pour moi, la vie est un défi, j'aime ça et j'aime rendre les gens heureux », a-t-il ajouté, assurant que l'Argentin ne lui manquait pas - « c'est peut-être moi qui lui manque ».

« C'est un joueur fantastique et un bon gars, mais rien ne me manque ici. J'ai quitté ma zone de confort et j'ai relevé ce défi ici à Turin, j'ai prouvé que je suis toujours un joueur incroyable », a poursuivi l'attaquant âgé de 31 ans, auteur de 11 buts cette saison.