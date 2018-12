Le Canada dans le groupe E au Mondial féminin

Les Américaines, championnes en titre, seront de nouveau dans le même groupe que la Suède.

Le tirage au sort répartissant les 24 équipes se déroulait samedi.

Les États-Unis, la Suède, la Thaïlande et le Chili forment le groupe F.

La Coupe du monde débutera avec les Françaises opposées aux Sud-Coréennes, le 7 juin.

Le parcours du Canada va démarrer le 10 juin contre le Cameroun, à Montpellier. Le deuxième match de l'unifolié sera disputé le 15 juin contre la Nouvelle-Zélande, à Grenoble. Le dernier match de phase de groupes du Canada aura lieu le 20 juin à Reims, contre les Néerlandaises.

« Nous sommes enthousiastes et nous avons vraiment hâte au tournoi, a dit Kenneth Heiner-Moller, l'entraîneur des Canadiennes. Plusieurs équipes peuvent gagner cette compétition et le Canada figure certainement parmi celles-ci. Nous avons confiance et nous avons montré que nous pouvons battre les meilleures au monde. Nous allons maintenant nous concentrer à nous pousser et à nous mettre au défi en première moitié de 2019, en préparation pour le Mondial. »

En 2015, au Canada, les Américaines ont triomphé en remportant la finale 5-2 contre le Japon, grâce notamment à un tour du chapeau de Carli Lloyd.

Le Canada a obtenu sa place pour 2019 en battant le Panama 7-0 en demi-finale du Championnat féminin de la CONCACAF, en octobre.

Le meilleur résultat du Canada à l'événement a été une quatrième place, en 2003. Il y a quatre ans, le pays s'est incliné lors des quarts de finale.

Les sections en vue de la Coupe du monde 2019 de soccer féminin :

> Groupe A : France, Corée du Sud, Norvège, Nigéria.

> Groupe B : Allemagne, Chine, Espagne, Afrique du Sud.

> Groupe C : Australie, Italie, Brésil, Jamaïque.

> Groupe D : Angleterre, Écosse, Argentine, Japon.

> Groupe E : Canada, Cameroun, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas.

> Groupe F : États-Unis, Thaïlande, Chili, Suède.