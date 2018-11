Ligue des Champions: l'Atlético en 8es de finale

Associated Press Madrid

Un an après avoir été écarté du tournoi à la surprise générale en phase de groupes, l'Atlético a accédé au prochain tour en disposant de l'AS Monaco 2-0, mercredi.

De son côté, le BV 09 Borussia Dortmund s'est contenté d'un verdict nul de 0-0 face au Club Bruges KV, mais ce fut aussi suffisant pour assurer sa qualification pour le tour suivant.

La victoire des Madrilènes leur a procuré une avance de deux points devant le BVB. Monaco, qui était déjà éliminé de la prestigieuse compétition, aurait pu éviter le jeu blanc, mais l'attaquant Radamel Falcao a raté le filet sur un penalty en fin de partie.

Jorge «Koke» Resurreccion et Antoine Griezmann ont touché la cible en première demie pour l'Atlético, qui avait atteint les huitièmes de finale de la Ligue des Champions pendant quatre saisons consécutives avant l'échec de la saison dernière.

«Nous avions besoin de franchir cette étape, a dit l'entraîneur de l'Atlético, Diego Simeone. Depuis le début de la campagne en Ligue des Champions, l'équipe est pleinement concentrée en raison de ce qui s'est produit la saison dernière.»

Dans le groupe B, Lionel Messi a inscrit un but en plus de mettre la table pour un autre et le FC Barcelone s'est assuré du premier rang grâce à une victoire de 2-1 face au PSV Eindhoven.

Le Barça était déjà assuré d'un billet pour la phase éliminatoire avant le coup de sifflet initial et n'a pas joué avec la cohésion habituelle jusqu'à ce que Messi décide de prendre les choses en main à la 61e minute.

L'étoile argentine a marqué son 106e but en Ligue des Champions en se faufilant à travers des rivaux avant de décocher une puissante frappe.

«Il est un joueur pratiquement impossible à arrêter, a dit l'entraîneur du PSV, Mark van Bommel, au sujet de Messi. Vous devez tout tenter pour bloquer ses tirs, ce que nous avons assez bien réussi. Mais parfois, ça ne marche pas et c'est le résultat de la qualité du joueur. C'est pour ça qu'il est le meilleur au monde.»

Pour sa part, Tottenham a battu l'Inter Milan 1-0 à Wembley dans un duel entre les deux formations luttant pour la deuxième place du groupe. Le réserviste Christian Eriksen a inscrit l'unique but du match.

Lors de la dernière ronde de matchs, Tottenham affrontera le FC Barcelone, tandis que l'Inter accueillera le PSV. Tottenham et l'Inter ont sept points chacun au classement.

Dans le groupe C, le Paris Saint-Germain a fait preuve de caractère et a battu Liverpool 2-1 pour remettre sa campagne en Ligue des Champions sur les rails.

Cette victoire a permis au PSG de grimper au deuxième rang du groupe, deux points devant Liverpool.

Juan Bernat et Neymar ont offert un coussin de 2-0 au PSG, tandis que James Milner a donné la réplique du club anglais sur un penalty.

Le SSC Naples domine le classement du groupe C avec neuf points, à la suite d'une victoire de 3-1 contre l'Étoile rouge de Belgrade. Malgré cette victoire, la formation italienne n'est toujours pas assurée d'une place en phase éliminatoire.

Naples devra obtenir au moins un point face à Liverpool lors de la dernière série de rencontres pour se garantir une place au tour suivant.

Dries Mertens a réussi un doublé et Marek Hamsik a inscrit l'autre but de Naples, tandis que Ben Nabouhane a marqué en fin de rencontre pour l'Étoile rouge.

Dans le groupe D, le FC Porto s'est assuré du premier rang en battant le FC Schalke 04 par la marque de 3-1.

Les champions portugais ont gagné un neuvième match de suite grâce à des buts d'Eder Miliato et Jesus Corona dans un intervalle de trois minutes tôt en deuxième demie. Moussa Marega a porté le coup de grâce dans les arrêts de jeu, peu de temps après que Schalke eut réduit l'écart sur un penalty de Nabil Bentaleb.

Les deux équipes étaient déjà assurées d'une place en phase éliminatoire, mais le premier était toujours en jeu.

Dans l'autre match à l'affiche dans le groupe D, le Lokomotiv Moscou a blanchi le Galatasaray 2-0.